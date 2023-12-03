Победитель турнира Большого шлема Каниковский считает, что не имеет права на ошибку

В финале российский дзюдоист победил японца Доту Араи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победитель заключительного турнира Большого шлема, который прошел в Японии, дзюдоист Матвей Каниковский считает, что в предолимпийский сезон должен выигрывать все турниры без права на ошибку. Об этом он рассказал ТАСС по телефону после выступления.

В финале турнира Каниковский досрочно одержал победу над 18-летним японцем Доту Араи.

"Состав Большого шлема в Японии действительно сильный, но это не имеет никакого значения. Сейчас нужно выигрывать все турниры без права на ошибку. А что касается соперника, то в 18 лет бороться в финале Большого шлема - это уже серьезное достижение. Уверен, что в будущем этот дзюдоист еще себя проявит", - сказал Каниковский.

Основным своим соперником в весовой категории до 100 кг Каниковский считает азербайджанца Зелима Коцоева: "Это самый интересный и сильный для меня соперник. И я считаю его лидером в этом весе".