Нагорных прокомментировал победу "Локомотива" над "Зенитом"

Председатель совета директоров "Локомотива" считает победу железнодорожников закономерной

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий нагорных заявил, что доволен игрой команды в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:1.

"Доволен командой, доволен игрой. Команда - молодцы. Абсолютно заслуженная победа", - сказал Нагорных.

"Локомотив" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков. "Зенит" идет на втором месте с 33 очками.