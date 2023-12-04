Снегопад, смена лидера и удаление Абаскаля. Итоги второго игрового дня 17-го тура РПЛ

"Краснодар" перед последним зимним туром 2023 года сместил "Зенит" с первой строчки турнирной таблицы чемпионата России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/ Программа 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в воскресенье четырьмя матчами. В этот день две игры чуть не отметили из-за снегопада, "Краснодар" вернулся на первое место, а главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля удалили в игре с грозненским "Ахматом".

3 декабря на Московский регион обрушился сильный снегопад. Неблагоприятная погода сыграла свою роль в подготовке к первому матчу дня, в котором ЦСКА на "ВЭБ-Арене" принимал "Ростов". За полтора часа до начала игры поле было полностью покрыто снегом. Порядка 20 сотрудников пытались привести поле в порядок, за час до начала встречи в этот процесс включилась специальная техника. Матч посетил президент РПЛ Александр Алаев, который вместе с главным арбитром Рафаэлем Шафеевым обсуждал возможность проведения встречи.

Еще до начала игры директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил ТАСС, что лига реагирует на возможные риски отмены матчей 17-го тура в Москве и прорабатывает разные сценарии развития событий. "Лига, естественно, реагирует на возможные риски в связи с прогнозом погоды и на сегодняшний день, и на следующий тур прорабатывает разные сценарии на тот случай, если будет принято решение об отмене или о переносе матчей, - сказал Фетисов. - Мы в контакте с клубами, Российским футбольным союзом, министерством спорта, с силовыми ведомствами". Матч ЦСКА - "Ростов" решили проводить, были подготовлены оранжевые мячи, но разметка была белого цвета.

Естественно, снег во время игры засыпал поле и прилежащие к нему территории, однако матч не приостанавливали. Сам матч не выдался ярким, он упростился до ударов вперед, чтобы у футболистов была возможность зацепиться за него. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу армейского клуба.

ЦСКА и "Ростов" провели второй матч в течение недели. 29 ноября команды встречались в первом матче четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

"Убийство футбола"

Споры о том, стоило ли проводить матч в такую погоду, не утихали даже после финального свистка. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции обрушился с критикой на принимавших решение о проведении игры. "Я до игры все сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть дебилом, чтобы принимать решение тут играть. Со мной не принимали решение. Красная карточка - ерунда (в конце матча с поля был удален защитник "Ростова" Виктор Мелехин - прим. ТАСС). То, что вы увидели, - это убийство футбола. Почему нельзя было перенести игру, что мешало? Для чего принимали переход на систему "осень - весна"? Чтобы не играть в такую погоду, кроме еврокубков".

Наставник ЦСКА Владимир Федотов был менее категоричен и отметил, что футбол не только для игроков, но и для болельщиков, которым было некомфортно поддерживать команду в таких условиях. "Играть в декабре при нашей погоде сложно. У нас есть только один стадион, оснащенный крышей, другие же таких условий не имеют. К тому же футбол не только для футболистов и тренеров, но и для болельщиков. Мы понимаем, что болеть за команду в такую погоду трудно. Понятно, что с переходом на систему "весна - осень" избежать матчей в холодное время не получится, но мы бы смогли играть больше матчей на хорошем газоне", - сказал он.

Игроки обеих команд придерживались одного мнения. Полузащитник "Ростова" Данил Глебов был уверен, что матч с ЦСКА будет перенесен. "Наверное, стоило отменить матч, для кого эта игра? - сказал Глебов журналистам. - Я думаю, что вряд ли болельщикам на стадионе сегодня было интересно, думаю, что у телевизоров тоже было неинтересно. Я до последнего не верил, что будет игра. Конечно, трактор ездит, разминаться не дает, я думал, что игры не будет".

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил, что не хотел бы снова играть в снегопад. "Было интересно, как смогут убрать поле, насколько оно будет готово для игры, - сказал он журналистам. - Да, было не до конца поле готово, во время игры прямо убирали лопатами, так что работникам большое спасибо. Такой интересный опыт, но повторять не хотелось бы. Как отреагировали легионеры? Они не спрашивали, почему играем в такую погоду, если только в шутку, но все оказались готовы".

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. "Ростов" с 20 очками располагается на 10-й позиции. В следующем туре ЦСКА 10 декабря на выезде сыграет с "Краснодаром", "Ростов" днем ранее в гостях встретится с "Ахматом".

Меньше снега на матче "Локомотив" - "Зенит"

Ситуация перед матчем московского "Локомотива" с петербургским "Зенитом", который прошел на "РЖД-Арене", была немного лучше. Во многом на это повлиял тот факт, что поле накрыли пленкой. Тем не менее начало встречи было перенесено на полчаса. Как сообщили в пресс-службе "Зенита", задержка была вызвана решением главного арбитра встречи и связана с подготовкой поля к матчу. Как и было на первом матче дня, к уборке газона "РЖД-Арены" была привлечена специальная техника.

Все же поле "РЖД-Арены" значительно отличалось от газона на "ВЭБ-Арене", поэтому игра была более привлекательной для зрителя. Победу в матче со счетом 3:1 одержал "Локомотив".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча рассказал, что игру с "Локомотивом" нужно было перенести на 4 декабря. "Я считаю, что если есть альтернатива, то лучше, конечно, сделать комфортные условия для всех - и для болельщиков, и для футболистов. Вместо ожидания и задержки можно было бы перенести на завтра - завтра по прогнозу нет снега", - сказал он журналистам. При этом Семак отметил, что не видит оснований для возвращения к системе "весна - осень".

Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян отметил, что футболисты получают огромные деньги, поэтому должны играть даже в непогоду. "А почему нет? Мы получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности, делать это искренне и с максимальной самоотдачей. Людям на трибунах сегодня, думаю, было не очень комфортно в такую погоду, но их поддержка ощущалась, спасибо им огромное".

"Локомотив" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков. "Зенит" по итогам тура упустил лидерство и идет на втором месте с 33 очками. В 18-м туре "Локомотив" 8 декабря дома сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Зенит" 9 декабря примет "Пари Нижний Новгород".

Удаление Абаскаля и лидерство "Краснодара"

В заключительном матче дня московский "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" со счетом 1:2. Эта игра привлекла внимание из-за скандала - после первого забитого грозненской командой мяча полузащитник Бернард Бериша, который отдал результативную передачу, отпраздновал гол прыжком рядом с Абаскалем. Испанский специалист в ответ толкнул футболиста, за что получил красную карточку и был удален. Бериша за свое поведение получил желтую карточку.

В официальном протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ, отмечено, что Абаскаль был удален за агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке Бериши двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки матча. Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза, агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости, повлекшее за собой удаление, наказывается дисквалификацией до четырех матчей.

Абаскаль не мог присутствовать на пресс-конференции из-за удаления. Вместо него на вопросы журналистов отвечал тренер Владимир Слишкович. Он назвал поведение Бериши неспортивным. "Я лишь видел, как Бериша побежал праздновать забитый "Ахматом" гол к нашей скамейке. Было бы понятно, если бы это был автор гола, в эйфории, но он был лишь автором голевой передачи. На мой взгляд, его жест совершенно неспортивный", - сказал он журналистам. Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко отметил, что не видел эпизода, а полузащитник грозненской команды Лечи Садулаев объяснил действия одноклубника эмоциями.

"Ахмат" обыграл "Спартак" впервые с 16 сентября 2018 года, тогда грозненцы одержали выездную победу со счетом 2:1. После этого "Спартак" выиграл шесть матчей, четыре встречи завершились вничью. "Ахмат" поднялся на 13-е место в турнирной таблице, команда набрала 16 очков. "Спартак" идет седьмым с 27 очками. В следующем туре "Ахмат" 9 декабря примет "Ростов", "Спартак" в этот же день дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

Также в воскресенье "Краснодар" дома обыграл "Оренбург" со счетом 2:1. Эта победа позволила краснодарской команде вернуться на первое место в турнирной таблице, в активе команды 35 очков. "Оренбург" с 14 очками располагается на 14-й позиции. В следующем туре "Краснодар" 10 декабря дома сыграет с ЦСКА, "Оренбург" в тот же день в гостях встретится с "Сочи".

Программа 17-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день "Факел" дома сыграл вничью с "Балтикой" со счетом 0:0, "Крылья Советов" на выезде обыграли "Сочи" (2:0), "Пари Нижний Новгород" на своем поле обыграл "Урал" (1:0). Тур завершится 4 декабря матчем между московским "Динамо" и казанским "Рубином", который пройдет в Москве.