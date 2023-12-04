Морозов заявил, что КХЛ продолжает уважать контракты игроков с НХЛ

Клубы КХЛ продолжают взаимодействовать с североамериканскими по вопросам аренды игроков, отметил глава лиги

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) по-прежнему уважает контракты игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на отсутствие меморандума о взаимопонимании между организациями. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В июле после того, как стало известно о подписании ЦСКА контракта с вратарем Иваном Федотовым, имеющим действующее соглашение с "Филадельфией", заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что меморандум о взаимопонимании с КХЛ больше не действует. Однако позже Дэйли отметил, что НХЛ продолжит уважать контракты игроков с клубами КХЛ.

"Да, мы продолжаем уважать контракты НХЛ. Формально меморандум не подписан, но мои коллеги, если идет заключение какого-либо контракта, направляют запрос для подтверждения в НХЛ, - сказал Морозов. - Ничего не изменилось - мы соблюдаем договоренности с обеих сторон. И наши клубы продолжают взаимодействовать с североамериканскими по вопросам аренды игроков, поэтому идет такая же работа, какой она была и раньше".

Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ действовал с 2010 года..