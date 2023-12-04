Алексей Морозов: никто сейчас не скажет, кто победит в регулярном чемпионате КХЛ

О растущей интриге в лиге и возможных изменениях — в интервью ТАСС

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в интервью ТАСС подвел итоги прошедших трех месяцев регулярного чемпионата. Он рассказал, что лига в начале декабря обсудит возможный сдвиг сроков проведения следующего сезона, как клубам помогло заключение спонсорских контрактов с букмекерскими компаниями и насколько проще стало смотреть матчи чемпионата КХЛ с помощью гаджетов.

— Прошло уже три месяца со старта чемпионата, этот период выдался довольно насыщенным в плане турнирных событий и тенденций. Учитывая, что представители многих клубов, включая ведущие, обращают внимание на плотный календарь, считаете ли верным решение об увеличении количества игр?

— Любой хоккеист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. Если помните, это началось еще с Евротура, в котором наша сборная перестала участвовать. Раньше у нас было три паузы, а теперь осталась одна. Эти паузы надо чем-то заполнять, и, конечно же, играми, а не тренировками. Поэтому здесь хоккеистам выгода, ну и это побуждает к тому, чтобы наш чемпионат становился интереснее. Мы полностью поддерживаем, что 68 — это достаточное количество матчей для каждой команды в регулярном чемпионате на то время, которое нам отведено с 1 сентября по 30 апреля.

Конечно, сейчас много говорится, что у каких-то команд есть спады, подъемы. Кто-то десять матчей подряд выигрывал, кто-то проигрывал по пять-шесть. Это интрига, которая и должна быть. Важно, кто как подготовится, образуются разные нюансы, включая травмы игроков. Значима работа тренера и менеджмента — как подготовить команду к сезону, чтобы она прошла его достаточно ровно. В этом году непредсказуемых матчей стало еще больше, чем в прошлом.

Плюс ротация: в 22 хоккеиста не отыграть весь чемпионат ровно, поэтому и молодым стали больше доверять, давать шанс проявить себя. Так что мы полностью поддерживаем такую структуру.

— Видно, что стало больше интриги по сравнению с прошлым сезоном. Каковы причины этого — помимо плотного графика — и какую роль в этом сыграла лига?

— Я давно говорил, что введение жесткого потолка и пола зарплат — это не секундное решение. И в прошлом сезоне было достаточно интриги и в регулярном чемпионате, и в плей-офф. Команды выравниваются, менеджеры и тренеры пересматривают свою работу: как подбирать состав, как его готовить к сезону.

От этого, наверное, происходит то, что мы видим, — много интриги. Сейчас никто не может предсказать, кто выиграет Кубок Континента (вручается победителю регулярного чемпионата — прим. ТАСС). Это то, к чему мы идем и что у нас заложено в стратегии — чтобы чемпионат был максимально непредсказуемым и интересным для болельщиков.

— Нет ли сейчас у клубов проблем с соблюдением пола зарплат?

— Все клубы действуют в рамках регламента. Как вы знаете, с этого года у нас появилось новое правило — при заявке на чемпионат иметь уже 85% от пола зарплат, и оно было выполнено. Мы оставили возможность, чтобы они в ходе сезона могли, если надо, усилиться, кроме того, часть зарплатной ведомости заполняется игроками, которые не являются игроками основной команды, но периодически в нее поднимаются. Сейчас четыре клуба не дотягивают до пола, но уже предпринимают активные действия, чтобы к концу сезону, когда в итоге окончательно подсчитывается факт выполнения норматива, соответствовать ему. Пол зарплат поднимается, это заложено в стратегии развития КХЛ, на следующий год он еще вырастет. Видно, что эти команды прибавляют в спортивном плане, поднимаются в турнирной таблице и составляют достойную конкуренцию другим. И эта совокупность пола и потолка сказывается все больше.

— Насколько добавили зрелищности в игре принятые летом изменения в правилах, касающиеся ограничения по нахождению за воротами и переноса вбрасывания в начале периода в зону команды, играющей в меньшинстве?

— Эти правила мы разрабатывали для повышения зрелищности и интенсивности игры. Нахождение игрока за своими воротами не более трех секунд мы протестировали в Молодежной хоккейной лиге, и многие специалисты отмечали, что это добавило игре динамики. Сейчас мы видим, что в КХЛ результативность выросла по сравнению с таким же периодом за прошлый сезон, ну и посещаемость тоже. То есть болельщики оценили эти нововведения. А во время новогодних праздников и решающих матчей, когда будут определяться участники плей-офф, мы ждем еще большего притока болельщиков на трибуны.

— Насколько увеличилась посещаемость за прошедший период по сравнению с прошлым годом?

— Она выросла на 23%, это добавление около тысячи человек на каждом матче.

— Видно, что проблемы по игре есть у ЦСКА и СКА, что, конечно, добавляет интерес к сезону. Как вы считаете, к февралю обе команды решат свои проблемы?

— Я не вижу, что у них большие проблемы. Если обратиться к истории, то далеко ходить не надо. Например, у нас "Ак Барс" в прошлом сезоне примерно к этому же времени имел еще худшее положение — у него было 16 побед в 36 играх, а сейчас у СКА 23 победы, у ЦСКА — 20. Эти команды планомерно идут к плей-офф, они знают, как играть, отрабатывают новые связки. Возможно, они меняют систему игры, потому что их уже хорошо изучили. Я думаю, весной мы увидим совсем другие команды и не будем говорить о том, что у них есть какие-то проблемы.

Все бывает: тяжелый сезон, бывает череда неудач, травм. Команды исправляются — посмотрите, сколько уже побед подряд у СКА, поднимающегося все выше и выше по турнирной таблице.

— Немало говорят о вернувшейся в КХЛ "Ладе". Насколько удивил вас ее взлет?

— Честно, немножко есть удивление. Тольяттинцы с первых игр стали показывать очень хороший, интересный хоккей, набирать очки, подниматься в турнирной таблице. Все предполагали, что с возвращением в КХЛ им потребуется время на адаптацию. Но подобрался хороший опытный менеджмент; главный тренер Олег Браташ, прошедший все ступени российского хоккея и добившись в нем успехов, сплотил коллектив, видимо, правильно распределил по звеньям игроков, которые готовы выполнять тренерские задания и приносить пользу команде.

Вот поэтому у "Лады" сейчас такой результат. Знаете, несколько лет назад задавали вопрос: зачем нам аутсайдер, который будет тянуть лигу вниз. Но все происходит наоборот: "Лада" показывает хоккей, который притягивает болельщиков.

— Чем занимается созданный в июле департамент по взаимодействию с игроками и когда мы увидим плоды его работы?

— Этот департамент возглавляет Сергей Гимаев, он включился в работу, на регулярной основе встречается с игроками, тренерами, руководителями клубов. Несколько инициатив, которые были предложены игроками и тренерами, он вынес на обсуждение рабочей группы для внесения изменений в регламент. Сейчас мы на совете руководителей клубов, который пройдет во время Недели звезд хоккея, тоже будем обсуждать эти вопросы.

Сергей собрал примеры изменений сроков предсезонных сборов, примеры обеспечения необходимым инвентарем на выездных играх. Мы понимаем, что команды возят с собой на выездные матчи по три-четыре тонны дополнительного инвентаря, это затрудняет и перелеты, и переезды, накапливается усталость. После обсуждения на совете руководителей клубов мы вынесем эти изменения на утверждение на совет директоров в следующем году.

Сергей активно участвует не только в разработке изменений регламента, но и в диалоге между клубом и игроком, если возникают разногласия. Один из примеров: он активно включился в ситуацию с Иваном Николишиным, когда был спор с "Амуром", и помогал решить эти проблемы для того, чтобы и игрок, и клуб остались довольны, и хоккеист продолжал выступление в КХЛ.

— Вячеслав Войнов рассказывал, как в Северной Америке игроки быстро попадают в самолет после матчей во время выездной серии. Это является предметом обсуждения в лиге?

— Да, над этим вопросом мы работаем. Мы ведь и сами побывали там, и знаем, как все проходит. Поэтому хотим и в лиге добиться того, чтобы команды тратили меньше времени на переезды между городами. Но этот вопрос непростой: мы его прорабатываем с каждым отдельным городом, где есть наши команды, и аэропортом.

— В отношениях с НХЛ сейчас не действует меморандум о взаимном уважении контрактов. А неофициально договоренности продолжают соблюдаться?

— Да, мы продолжаем уважать контракты НХЛ. Формально меморандум не подписан, но мои коллеги, если идет заключение какого-либо контракта, направляют запрос для подтверждения в НХЛ. Ничего не изменилось — мы соблюдаем договоренности с обеих сторон. И наши клубы продолжают взаимодействовать с североамериканскими по вопросам аренды игроков, поэтому идет такая же работа, какой она была и раньше.

— Весной и летом около десяти молодых российских хоккеистов с опытом игры в КХЛ — например, Никита Чибриков, Федор Свечков, Виктор Неучев — подписали контракты с клубами НХЛ. Но за исключением Дмитрия Воронкова никто из них ни с начала сезона, ни сейчас не оказался в основе. Насколько это было ожидаемо?

— Ребята, которых вы назвали, перспективные, у них есть будущее. Но все стопроцентно понимали, что у них немного шансов закрепиться в НХЛ прямо сейчас. Моя позиция осталась неизменной: для того чтобы покорить НХЛ, а не скитаться по фарм-клубам, надо проявить себя здесь. У нас очень много примеров ребят, которые хорошо проявили себя в Континентальной хоккейной лиге. Переходу из молодежного хоккея во взрослый надо уделять время, набираться опыта, необходимого для достижения высоких результатов.

Уезжая в таком раннем возрасте, надо подумать — самим игрокам, родителям, с кем они советуются, — стоит ли это делать. Потому что сейчас в российских клубах есть все условия для того, чтобы игроки развивались.

— Как вы прокомментируете получение российского гражданства Бреннаном Менеллом и Кэмероном Ли и попытку его получения Брендэном Лайпсиком?

— Это выбор любого человека — готов ли он сменить свое гражданство. Никто не может заставить это сделать — игроки сами выбирают, какое гражданство они хотят. И если они выбирают российское гражданство, это радует. Значит, им в лиге нравится, может, они в будущем хотят выступать за сборную нашей страны, и это личное дело каждого.

У нас пока только Менелл не считается легионером, потому что он успел получить гражданство до подачи заявки на чемпионат. Те, кто меняет гражданство по ходу сезона, продолжают оставаться легионерами, потому что оно фиксируется во время заявки команды на чемпионат. Если игрок заявлялся с канадским гражданством, он весь сезон будет легионером. Но уже в следующем чемпионате он может быть заявлен как россиянин.

— В сентябре после совета директоров вы говорили, что в следующем году лига обсудит с Министерством спорта возможность возврата лимита легионеров к пяти игрокам. Вы уже общались на эту тему?

— Мы этот вопрос будем выносить в декабре на совете руководителей клубов, когда будем понимать, что они думают и как оценивают решение, принятое год назад. Затем мы соберем всю фактуру и будем общаться с министерством по поводу изменения лимита легионеров в следующем сезоне.

— Есть ли у вас прогноз, стоит ли обсуждать этот вопрос снова?

— Конечно, стоит. У нас это регулируется приказом министерства о легионерах, и без изменения в приказе мы ничего не сможем добиться. Поэтому нам нужны от клубов фактура и доказательства для того, чтобы внести изменения в этот приказ. Клубы должны нас поддержать, если мы намерены добиваться изменений.

— Какие еще важные вопросы будут обсуждаться на совещании руководителей клубов?

— Мы также будем обсуждать систему переходов из детских спортивных школ, этот вопрос мы поднимали на рабочей группе. Из интересных вопросов обсудим то, о чем начали говорить год назад, — продление чемпионата на май.

Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет. Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки. Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить. Мы ежедневно общаемся с клубами, понимаем, с какими вопросами они сталкиваются, пытаемся их разрешить, помогаем.

— Сдвиг предсезонной подготовки связан с продлением сезона на май?

— Да, это подразумевает больше игрового времени. Поэтому одним из предложений является то, чтобы позже начинать предсезонную подготовку, зато позже заканчивать чемпионат. Это мы обсудим глобально, у нас есть наработки, которые хотим предложить.

— Будут ли вынесены на обсуждение изменения сроков контрактов игроков и тренеров, которые сейчас заканчиваются 30 апреля?

— Да, надо будет и это обсуждать. У наших юристов есть варианты, как можно это сделать безболезненно для клубов и хоккеистов.

— Продление сезона до мая будет согласовываться с учетом интересов "Барыса", хоккеисты которого выступают за сборную Казахстана?

— Конечно, на совещании ведь будут представители всех клубов. И мы выслушаем позицию и "Барыса", и китайского "Куньлуня", игроки которого тоже задействованы в национальной сборной.

— Расскажите поподробнее, что вы обсуждаете относительно переходов из детских школ?

— Мы будем говорить о том, как игроки переходят из школ, принадлежащих клубам. Этот вопрос регулирует Федерация хоккея России (ФХР). Но мы хотим обсудить, чтобы, возможно, внести ФХР предложения по изменению положения об игроках. Мы ведь помним слова нашего президента на Совете по спорту о том, что надо бороться с оттоком игроков. Хоккеисты, ненужные клубу, уходят за компенсацию, а многие клубы не готовы ее платить, поскольку не знают, заиграют ли они или нет. Мы хотим предложить свое видение, обсудить с клубами и потом выйти на ФХР.

— И каково это видение?

— Есть несколько разных вариантов, надо все тщательно взвесить. Мне не хотелось бы о них сейчас говорить, чтобы их начали обсуждать заранее. Нам важно мнение клубов, когда мы предоставим им все документы и предложения.

— Год назад вы говорили, что у клубов есть проблемы с экипировкой в связи с политическими событиями. Изменилась ли ситуация сейчас?

— Клубы справляются. Изменилось то, что на это стало тратиться больше времени, изменилась и логистика. Не сказать, что все улучшилось, но клубы нашли способы, как выходить из этой ситуации.

— На предстоящем Матче звезд до травмы Ивана Морозова должна была сыграть целиком тройка из "Спартака", одна из самых результативных в сезоне. Можете ли вы вспомнить звенья из предыдущих лет, на которые спартаковская тройка похожа?

— Ну, так нельзя говорить, на кого эта тройка может быть похожа… Есть тройки, которые определяли игру команды, радовали болельщиков: Данис Зарипов — Ян Коварж — Сергей Мозякин, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Евгений Дадонов, Дмитрий Кагарлицкий — Шипачев — Дмитрий Яшкин. Их нельзя сравнивать, у всех собственная манера игры, свои наработки. Кто-то больше черновой работы делает, кто-то больше завершает комбинации.

Радует, что у "Спартака" звено получилось с чистого листа. Все трое раньше не играли вместе, тренер грамотно распределил их роли, они друг друга понимают, радуют болельщиков. Поэтому и у команды сейчас такой результат. Есть примеры, когда в "Сочи", "Адмирале", "Амуре" были интересные тройки, которые помогали команде, были лидерами. Очень обидно, что Морозов получил травму, из-за которой пропустит Неделю звезд хоккея. Хотелось бы на них посмотреть на Матче звезд.

— Ваша тройка в "Ак Барсе" с Зариповым и Сергеем Зиновьевым не с листа создавалась?

— Когда я приехал в Казань, весь сезон играл с Сергеем Зиновьевым. У нас менялись разные партнеры на левом краю: и Ярослав Глинка, и Илья Ковальчук во время локаута в НХЛ, и других игроков к нам подставляли. Когда локаут закончился, в "Ак Барсе" сформировалась новая команда, Зинэтула Хайдярович Билялетдинов предложил Данису Зарипову перейти на левый край нашей тройки, хотя Данис всегда играл справа. Данис согласился. Сначала ему было немного непривычно, но была длинная предсезонка, Данис привык, мы наработали связи. С тех пор мы так вместе и играли и, наверное, наслаждались игрой друг с другом. Потому что было приятно играть, и много воспоминаний связано с этим.

— Согласны ли вы с тем, что командам нужно иметь больше таких сыгранных троек, как в "Спартаке", московском "Динамо", "Авангарде", для привлечения большего количества зрителей?

— Игра ярких троек, которые часто забивают, приятна для всех. Некоторые болельщики следят индивидуально за своим любимым игроком. Такие тройки необходимы, чтобы добиваться хорошего результата. Забивая много голов, они приносят радость и команде, и болельщикам. Если, например, взять игру "Торпедо", которое в прошлом сезоне было открытием для всех. Посмотрите, как болельщики пошли, и теперь в Нижнем Новгороде второй год на каждом матче аншлаги. Поэтому болельщики хотят получать положительные эмоции от выступления своей команды.

— Есть ли новости о возможном вступлении в КХЛ "Сокола" и "Югры"? Насколько вероятно их появление в лиге через год или два?

— Мы на связи с этими клубами. По Красноярску я общался с Александром Семиным (президент "Сокола" — прим. ТАСС) не раз, и сейчас мы его пригласили, он приедет на Матч звезд. Пока что подвижек нет. На примере "Лады" мы показали, каков многоступенчатый процесс вступления в КХЛ. Все нюансы надо тщательно и заранее прорабатывать для того, чтобы клуб вступил сразу полностью готовым к чемпионату, что "Лада" и демонстрирует. Прямо сейчас таких перспектив, чтобы у какого-то клуба были желание и возможности заявиться на следующий сезон, нет.

— А если говорить о перспективе на два-три года?

— Я не могу загадывать и говорить за других на два-три года вперед. Чтобы присоединиться уже в следующем сезоне, работа должна начинаться в октябре-ноябре, а лучше и в сентябре. Сейчас уже декабрь, заявок на следующий сезон нет. Появятся ли они в следующем сентябре, об этом мы узнаем позже.

— Есть ли новости по проведению выставочного матча в Улан-Баторе?

— Пока это прорабатывается, и конкретной информации нет. Принимающая сторона все наши запросы и пожелания взяла на проработку. Окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры.

— В сентябре вы говорили о возможном матче "Спартака" в Ташкенте. Этой игры не будет?

— Да, по крайней мере в этом сезоне. Конечно, все хотели увидеть игры КХЛ в Ташкенте, никто от этого не отказывается. Но у нас много нюансов по оснащению арен, которые должны соответствовать требованиям технического регламента. Непростая задача найти в странах, которые хотят видеть матчи Континентальной хоккейной лиги, то оборудование, которое необходимо для проведения официальных игр.

— Год назад большинство клубов, как и сама КХЛ, заключили спонсорские соглашения с букмекерскими компаниями. Насколько существенно это отразилось на доходах?

— Суммы контрактов мы раскрывать не можем, у каждого клуба индивидуальный контракт с этими компаниями. Но радует, что это нацелено на нашу стратегию в том плане, что клубы приближаются к доходам в размере 25% от бюджета. В клубах довольны, что на привлеченные средства могут приобрести двух-трех добротных игроков для решения своих задач.

Также посмотрите, как букмекеры принимают участие в различных активностях. И наш титульный партнер добавил такие инициативы, как "Доброфура", разнообразные "матч-дэй". Большая работа ведется и по онлайн-привлечению новой аудитории.

— Насколько удобно стало смотреть хоккей после заключения контракта с "Яндекс Плюс", какая в этом польза и для КХЛ?

— Польза большая — это расширение аудитории КХЛ. Многие болельщики смотрели матчи именно через сервис "Яндекса", и сейчас они могут в онлайн-режиме смотреть все игры. "Яндекс" является экосистемой сервисов с миллионами активных пользователей, и для выполнения стратегии по увеличению аудитории наше сотрудничество идет только на руку.

— В техническом плане смотреть матчи стало удобнее?

— Для меня да. Я сам этим пользуюсь и детей научил, как включить трансляцию. Создается и дополнительный контент: обзоры дня, программы с судьями и т.д.

— Что вас больше привлекает в игре команд в нынешнем сезоне? К примеру, открытая игра в атаке, которую показывает "Спартак", или, скажем, более рациональный хоккей "Локомотива"?

— Меня больше привлекают противостояния. Понятно, что в одну систему, один хоккей несколько команд не могут играть. У каждого тренера свои наработки, они придумывают что-то новое. Кто-то что-то берет из старого и пытается это воплотить при имеющемся подборе игроков. От подбора тоже зависит — смогут ли игроки выполнить тактический план, который выбрал тренер. Поэтому и интересны такие противостояния — как, например, оборонительной системы против атакующей. Тренеры многих команд хорошо друг друга знают, понимают, кто и что может предложить. И перед каждым матчем появляется интрига. Например, "Торпедо" и "Локомотив" — будут ли они закрываться или раскрываться, как могут преодолеть оборону соперников. Если помните, ярославцы в матче со "Спартаком" закрыли тройку Голдобин — Морозов — Порядин, про которую мы сегодня уже говорили. Мне этот матч было интересно смотреть, поэтому мы следим за такими противостояниями: как соперники смогут друг с другом справиться.