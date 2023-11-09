Алексей Жамнов: один бы я в "Спартаке" не справился

Об успешном начале сезона и сложностях работы тренером клуба КХЛ — в интервью ТАСС

Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов в интервью ТАСС рассказал, как относится к критике в свой адрес после работы в сборной и в столичном клубе, который на текущий момент является одним из лидеров чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он подчеркнул, что у хоккеистов красно-белых, несмотря на хорошие результаты в последних матчах, нет шапкозакидательских настроений.

— Вы давали понять, что последние победы, благодаря которым "Спартак" сейчас один из лучших в сезоне КХЛ, прибавляют игрокам уверенности. Можете ли вы сказать, что победы добавляют уверенности и вам, и остальным тренерам?

— Хоккеисты учатся играть по тем требованиям, которые исходят от нас. Я думаю, что для любого тренера это большой жизненный урок, и мы тоже учимся всему, бываем в разных ситуациях — хороших и плохих.

— Что характерного в плане опыта вы уже успели приобрести и что, возможно, поразило вас?

— Радует, что ребята понимают наши требования. Они видят, что если все это делать, то будет результат. Тренер может объяснить игрокам, как играть, сказать, что правильно делать, а что — нет, но весь процесс на льду делают именно игроки, и от них зависит результат. Я уже говорил не раз, что ни один тренер еще не забил победный гол, поэтому от игроков очень многое зависит — от их отношения и понимания. Тут все взаимосвязано. Ясно, что тренеры бывают великими, у кого-то получается, у кого-то — нет. Если нет контакта у тренера с игроками, то навряд ли что-то получится.

— Насколько большое значение в плане становления команды играет то, что львиная доля очков в последних матчах была добыта на выезде, включая Дальний Восток, и это позволило "Спартаку" укрепиться на лидерских позициях в общей таблице чемпионата?

— Ну такого ничего особенного не было. Ясно, что все туда летают, и это довольно непростая поездка, это разница в часовых поясах, долгий перелет. Думаю, что все команды об этом не раз говорят, но для всех это такие же условия. Надо отдать должное тем командам, которые вообще там играют постоянно, — и "Адмиралу", и "Амуру". На самом деле, это тяжело, и природу не обманешь. Здесь надо понимать, что для нас-то это тяжело, а те ребята там играют, летают. У них постоянно две-три игры на выезде, потом они возвращаются домой.

В плане нашей игры на Дальнем Востоке я бы сказал так, что у нас перед этим тоже была выездная серия из трех матчей, потом два дня — пауза, и затем мы играли уже на Дальнем Востоке. Еще раз скажу: здесь многое зависело от игроков, команды. Во-первых, восстановление — это важный процесс, и необходимо правильно подойти ко всему. Мы видели, что могло дать нам успех в этой поездке, если играть так, как требовал тренерский штаб.

— У любой команды бывает спад, особенно в таком плотном графике сезона. Как можно обойти этот спад или минимизировать его последствия?

— Ну, сезон у всех тяжелый. Как все любят сейчас говорить, будет спад, и когда он будет, посмотрим (смеется), я пока этого не знаю. Пока все у нас нормально: у нас есть и сильный медицинский корпус, и тренер по физподготовке. Мы постоянно смотрим за состоянием ребят, за их физическим и функциональным состоянием, проверяем на все нюансы. Стараемся следить, чтобы команда была в тонусе и этих спадов было как можно меньше и, возможно, их вообще не было. Это все в совокупности и есть — у каждого в команде есть свое направление, за которое он отвечает.

Мне сейчас тяжело об этом сказать, потому что я никогда целый сезон с командой не работал, поэтому посмотрим, как дальше все будет складываться. Пока я не вижу предпосылок к тому, чтобы у нас произошел какой-то спад. Он может быть чисто эмоциональным, но это во многом зависит от команды, как она отреагирует на поражение и будет готова к следующей игре. Это, наверное, больше идет от головы.

— Вам нравится, как команда реагирует именно на победы? Имеется в виду правильная оценка своих сил.

— Я скажу так, что пределов совершенства нет, всегда есть какие-то нюансы, где можно усилить игру. И мы всем тренерским штабом это видим. Даже после побед всегда есть нюансы, по которым видно, что команда может еще добавить и усилить игру. Есть много материала после каждой игры: что мы сделали хорошо, что не так и где можно усилить. Как говорил Алекс Фергюсон (бывший главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", самый титулованный тренер в истории британского футбола — прим. ТАСС), порой поражение оказывается лучшим результатом, чем победа. Умение отвечать на удары судьбы — это одно из важных качеств.

Здесь ситуация такая, как команда реагирует. Она реагирует нормально, шапкозакидательства никакого нет. Мы прекрасно понимаем, что не сыграли даже половину сезона, и наша задача — удержать эту планку. Достичь такого уровня — хорошо, но удержаться на нем — сложнее. Поэтому мы прекрасно понимаем, что и соперники на нас настраиваются совсем по-другому — не как в начале сезона. Понимаем, что игры будут намного тяжелее в дальнейшем. Для нас задача — набираться опыта и двигаться дальше.

— Запомнилось, как в раздевалке после одного из победных матчей вы выразили недовольство игрой команды.

— Бывают такие игры, я сейчас не вспомню. Победа победой, но какой ценой она дается.

— О вашем назначении главным тренером в "Спартаке" было объявлено в марте, и сложилось ощущение, что вы тогда работали без какой-либо спешки. Насколько много из задуманного удалось вам сделать с весны до начала сборов?

— Мы делали все, что было необходимо, да — спешки никакой не было. Я разговаривал с помощниками, кого хотел видеть в тренерском штабе. Сначала важно было создать хороший тренерский штаб, чтобы была хорошая атмосфера. От этого уже идет многое — если все тренеры находятся на одной волне, то намного проще работать. Всех ребят я знаю, со многими вместе играл. У каждого есть свой фронт работы, нет вообще никаких проблем в этом плане. Все вопросы мы обсуждаем совместно — как по вратарям, так и по остальным позициям.

В плане игроков ясно, что у меня были свои видения и пожелания, и при обсуждении каждой кандидатуры я советовался со своими помощниками. Все было сообща: я встречался непосредственно с руководством, обговаривал по всем кандидатам, где нужно усилиться, что нам необходимо. Селекция продолжается: ты видишь в своей команде слабые места и что нужно для усиления.

— Все ли ваши пожелания в плане селекции были удовлетворены?

— В принципе, да. Мы исходили из того, что можем себе позволить. У нас нет такого сумасшедшего бюджета, никто не строил иллюзий. У нас есть в нашем понимании потолок, и мы исходили из этого.

— По каким игрокам переговоры протекали наиболее сложно?

— Об этом лучше спросить спортивного директора клуба.

— В новинку ли для вас оказалось, что в отличие от предыдущих лет вы не спускались на лавку в бытность работы генменеджером клуба, а спокойно готовились к сезону?

— В той ситуации я спускался, потому что те главные тренеры были моими кандидатами, и я рассчитывал на то, что все должно было сработать. Но были моменты, когда это не работало, и я был в ответе за это. Поэтому мне приходилось спускаться.

— Что нового внес в тренировочный процесс "Спартака" Алексей Ковалев (олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли — прим. ТАСС), учитывая, как говорят, что благодаря в том числе и ему команда стала так играть в атаке?

— Алексей больше работает с нападающими плюс отвечает еще за большинство. Ясно, что все равно мы постоянно все советуемся, излагаем свое видение. У него очень большой опыт — он был очень сильным крайним нападающим, одним из талантливейших, с кем мне приходилось играть. У него большой багаж за плечами — он знает много нюансов, много подсказывает игрокам. То же самое стараюсь делать я — подсказываю о том, что я вижу. Мы работаем с тройками и индивидуально с игроками.

Игорь Уланов и Евгений Перов больше работают с защитниками вместе с Андреем Кутейкиным. Думаю, с той тактической схемой, по которой мы хотели играть, и я это объяснял всему тренерскому штабу, ребята все согласились. Как я уже говорил, у нас одно видение и нам в этом плане легче работать.

— Как оцените игру вратарей?

— Вратари — это такая специфическая позиция, не так просто с ними везде. Это и в связи с тем, что можно иметь только трех иностранцев, многие отказываются ехать к нам. Как будет дальше, посмотрим.

— Вашу первую тройку сейчас в полном составе пригласили на Матч звезд.

— Ребята это заслужили своей игрой. Не думаю, что они туда попали по блату (смеется). Для нашего клуба это большой плюс. И для них это большой плюс, что втроем представят "Спартак", так что вижу в этом только больше позитива.

— Не опасаетесь, что кто-то из них на этом мероприятии может получить повреждение?

— От этого никто не застрахован. Мы же играем в хоккей, и даже в настольном теннисе можно элементарно получить травму. Как говорится, самый лучший сон для тренера, когда все здоровы и готовы играть. Но такого, к сожалению, не бывает.

— Решение свести Павла Порядина, Ивана Морозова и Николая Голдобина в одно звено вы приняли на сборах или это было в другое время?

— Они с первого дня сборов начали играть вместе, как мы их и планировали. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но вот именно у них втроем есть "химия", поэтому и присутствует результат. Тут много нюансов в совокупности, втроем они друг друга дополняют.

Плюс самое главное про них скажу — они не успокаиваются, что мне приятно. Мы часто общаемся с их тройкой, говорим не только об игре в атаке, но и об обороне. Поэтому ребята схватывают, стараются все выполнять. Ясно, что в зоне атаки они могут сделать то, что другие не могут создать, но в плане обороны мы им постараемся помогать. Ребята адекватно ко всему относятся, видят свои плюсы и минусы, как могут усилить игру. Они сами смотрят видео, которое мы им показываем. Это касается не только этой тройки.

— Есть ощущение, что свою роль в успехе их тройки сыграла и мотивация у Морозова после его возвращения из-за океана (игрок арендован "Спартаком" у действующего обладателя Кубка Стэнли "Вегаса" — прим. ТАСС).

— Ивана я знал до того, как он сюда приехал. Я с ним поработал немного в сборной, знал его потенциал. Для меня тут ничего нового в плане того, как он может играть, не было. Я ожидал именно от него такого хоккея, который он показывает сейчас, но могу сказать, что он может играть еще сильней. У него есть большой потенциал, он молодой и в дальнейшем, надеюсь, будет только прогрессировать.

— После обмена в "Амур" из "Спартака" Александра Хохлачева (форвард стал лучшим бомбардиром красно-белых в прошлом сезоне — прим. ТАСС) многие стали говорить, что у команды будет очередной безрадостный сезон. Как вы сами относились к этим разговорам?

— Я за свою карьеру был во многих командах, где меняли своих лидеров, и на эти места приходили другие. Конечно, Александр провел много лет в "Спартаке". Но так получилось, что случился обмен, который был выгоден для обеих сторон. Мы прекрасно понимали своим штабом, что это не должно так сильно сказаться на нашей игре, потому что другие игроки получили большой шанс выйти на лидирующие позиции.

Жизнь спортсмена не только в хоккее, но и везде такова, что сегодня ты здесь, а завтра ты там. Поэтому задача тренерского штаба — найти те сочетания, чтобы потеря была незаметной. И мы постарались сделать так, чтобы эта потеря была как можно менее заметной.

— От лучшего снайпера команды в межсезонье Максима Цыплакова ждете ли вы прорыва, как его игра изменилась с начала сезона?

— Он повзрослел, я его знаю давно уже. Он стал, наверное, уходить от этого детского хоккея, не совершать тех ошибок, которые делал раньше, и у него есть прогресс. Мы полностью довольны, как он играет, и он сам доволен, видит свои сильные стороны. Он старается убирать те минусы, которые у него были в предыдущие годы в его игре, поэтому я думаю, что он должен еще прогрессировать. У него очень большой потенциал.

— К вопросу о восприятии командой результатов. Сколько раз за прошедшее время вам доводилось по-мужски разговаривать с игроками, было ли это, к примеру, после проигранного дома матча с "Адмиралом" со счетом 2:6?

— Да я скажу, что с ними по-мужски все время разговариваю. Это не значит, что я должен орать и что что-то должно летать по раздевалке. Если кто-то думает, что это работает, я сомневаюсь. Как один мудрый человек сказал, иногда и шепотом можно убить. Бывают хорошие игры и плохие, но мы стараемся им донести, что мы делаем хорошо, а что — неправильно, чтобы исключить такое в дальнейшем. Можете спросить об этом у игроков. Не могу сказать, что общаемся на повышенных тонах, но где-то можно чуть повысить голос. Но это не значит, что нужно орать.

— За прошедшие два месяца вы эмоционально как-то по-иному стали вести себя во время игр? На скамейке во время матчей вы производите впечатление с виду спокойного человека.

— Если я буду показывать эмоции, то это вряд ли может к хорошему привести на лавке. Игроки же чувствуют, как себя тренер ведет — спокойно или нет. Я пока не вижу, что должен, к примеру, орать, швырять бутылки. Конечно, бывают моменты, когда могу прикрикнуть, но, чтобы это было очевидно, такого нет. Все, что нужно игрокам, я доношу в раздевалке, и они пока все это понимают (улыбается).

— Говоря об иностранцах, насколько важно для игры команды, что и Патрик Рыбар, и Джоуи Кин играют в команде второй год и им не надо тратить время на адаптацию?

— Тот хоккей, который был до нас, и сейчас, он разный. Все равно время ушло, чтобы адаптироваться к новым требованиям. Все-таки тренерский штаб новый — с прошлого сезона остались только Перов и тренер вратарей Сергей Климкович. Ясно, что у каждого штаба свои требования на льду и вне льда, и какое-то время у игроков ушло на то, чтобы понять их. И эти требования остаются, даже несмотря на победы. Если что-то упустишь, то за одну секунду можно что-то потерять.

Тренерская работа не такая простая — это нескончаемый поток вызовов, изучение человеческих возможностей, что игрок может, а что — нет. Поэтому мы стараемся выжать из каждого игрока то, что он может сделать и может делать хорошо. И убрать из него то, что не нужно делать. Стараемся делать, чтобы каждый игрок раскрылся, потому что их карьера не такая долгая, как кажется. Поэтому нужно наслаждаться этим моментом игры.

— Насколько важна роль в команде у словака, бронзового призера последней Олимпиады Михала Чайковски. Можно ли его назвать тем, кто, образно говоря, держит раздевалку, и если не он, то кто?

— Кто держит раздевалку, вы спросите у игроков (смеется). Ясно, что приход Чайковски был усилением для нас, и мы счастливы, что он за нас играет. Но для меня и нашего тренерского штаба они все для нас равны. От каждого игрока, кто выходит на лед и кто держит раздевалку, зависит результат, независимо от того, сколько ты проводишь времени на льду. Ты можешь провести на льду 20 минут, можешь 3 минуты, забить победный гол или совершить ошибку. Но ошибаются все, и от этого никуда не деться.

Надо делать правильные выводы и делать так, чтобы этих ошибок совершать как можно меньше. Выигрывает команда и проигрывает тоже команда. Ясно, что всегда есть ведущие игроки, которые могут забить и решить исход матча положительно, а есть те, в чьих обязанностях — выстоять в тяжелые минуты. Поэтому это и называется команда, когда ребята верят друг в друга и коллектив сплоченный.

— Ваш первый серьезный тренерский опыт был связан с работой в сборной России, и после Олимпиады на вас обрушилось немало критики. Когда вы возглавили "Спартак", не боялись, что опять навлечете на себя эту критику?

— Я стараюсь как можно меньше читать газеты, после назначения в сборной я начитался столько, что мне хватило. "Доброжелателей" очень много, я спокойно к этому отношусь, и, если я пошел на работу главным тренером "Спартака", которая, как вы говорите, может быть рискованной, значит, я был уверен, что должно получиться.

Но, как я уже говорил, один бы я не справился. У меня есть прекрасный тренерский штаб, с которым я работаю. Ясно, что решения принимает главный тренер, но, когда у меня хорошие помощники, работать намного легче и проще. О критике я не думаю — она была и будет, от нее никуда не деться. Всегда есть люди, которым ты нравишься, а есть те, которые тебя просто ненавидят. Это жизнь. Для меня важно, что думают обо мне мои близкие, родственники, жена, дети — вот это главное. А все остальное — это моя работа. Сегодня о тебе могут написать хорошо, а завтра — плохо, и что-то поменяется? Ничего не поменяется.