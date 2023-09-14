Долги клубов, карта болельщика и Матч звезд на новой арене. В КХЛ прошел совет директоров

Геннадий Тимченко был переизбран председателям исполнительного органа лиги

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги в четверг утвердил местом проведения Матча звезд 2023 года петербургскую "СКА-Арену", также глава организации Алексей Морозов заявил, что поводов для введения в чемпионате карты болельщика нет.

В сентябре совет директоров КХЛ традиционно объявляет о распределении доходов по итогам предыдущего сезона, а также утверждает новый состав исполнительного органа лиги. Председателем совета директоров КХЛ был переизбран возглавляющий его с 2012 года Геннадий Тимченко, покинул совет Александр Крылов, который в межсезонье ушел и с поста председателя совета директоров "Авангарда", где его сменил нынешний руководитель омского клуба Михаил Аверин. Также в связи с перестановками в своих клубах новыми членами исполнительного органа стали первый вице-президент магнитогорского "Металлурга" Алексей Жлоба, гендиректор нижегородского "Торпедо" Александр Харламов и гендиректор минского "Динамо" Артем Каркоцкий, сменивший Сергея Сушко, который вышел из совета в связи с переходом на аналогичный пост в московском "Динамо". Вошел в состав совета директоров и представитель "Северстали" Александр Колобов, занимающий должность гендиректора по развитию бизнес-системы "Севергрупп".

"Надеемся, что вхождение в совет директоров облегчит задачу того, чтобы в том числе и отстаивать интересы клуба, - сказал ТАСС Харламов. - Никакой голос лишним не будет, но совет директоров - орган коллегиальный, все решения обсуждаются. С ходу о каких-то своих идеях рано говорить, пройдет определенное количество времени, чтобы ознакомиться с документами, и потом в течение сезона будут обсуждаться вопросы. Планы, с которыми лига нас ознакомила сегодня, большие".

Было утверждено распределение выплат между клубами за сезон-2022/23. Выплата получилась рекордной по общей сумме за девять лет - 603,9 млн рублей с НДС. По итогам сезона-2014/15, когда начали осуществляться эти выплаты, сумма составила 114 млн, а за сезон-2021/22 между клубами было распределено 448,3 млн. ЦСКА заработал больше всех (56 838 346), второе место занял СКА (46 970 886), третье - "Ак Барс" (44 290 062).

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр, наибольший вес при распределении имеют принципы участия в регулярном чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%). КХЛ расширила перечень целей, на которые клубам рекомендовано направить эти средства: теперь их можно потратить на закупку или модернизацию сервисных зон для игроков, а также на модернизацию инфраструктуры арен и улучшение сервиса для зрителей.

КХЛ справляется и без паспорта болельщика

В беседе с журналистами Морозов отметил улучшение финансового состояния клубов. "Мы вошли в сезон без долгов", - сказал он. Также президент КХЛ добавил, что все клубы в прошлом сезоне вписались в потолок (900 млн) и пол заработных плат. В прошлом сезоне пол составлял 315 млн рублей, а с сезона-2023/24 он равняется 405 млн. Количество клубов, которые к началу сезона недотягивали до пола зарплат, сократилось с 10 до 4. Глава КХЛ признал, что клубам и лиге не удалось выполнить единственный пункт старой стратегии - достижение к сезону-2023/24 коммерческих доходов всех клубов до 20-25% от бюджета.

"Мы все понимаем, что это из-за сложностей с пандемией и геополитической ситуации, поэтому этот пункт мы перенесли в новую стратегию. Рассчитываем, что 5-6 клубов дойдут до отметки в 20% к сезону-2025/26", - подытожил по этой теме Морозов.

Глава лиги ответил на вопросы журналистов и о возможном введении карты болельщика на матчах КХЛ. Морозов считает, что в принятии соответствующих мер нет никакой необходимости. "Мы встречались с Минспортом по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас все направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей. У нас другая ситуация, есть стратегия", - сказал Морозов.

"Мы докладывали о том, что это колоссальные затраты на наши клубы, многие клубы вообще не являются собственниками дворцов. Мы готовы к диалогу, но на данный момент вы видите, что аудитория прибавляется, люди идут на хоккей. Службы слаженно работают, было по два семинара по безопасности со службами всех клубов. На наш взгляд, повода для введения [карты болельщика] нет, мы прекрасно справляемся", - добавил он.

Официальной информации по матчу "Спартака" в Ташкенте нет

Морозов также напомнил в контексте дела вратаря ЦСКА Ивана Федотова, что лига уважает трансферную политику Международной федерации хоккея (IIHF). "То решение, которое было принято по дисквалификации [Федотова], с нашей точки зрения, с точки зрения Федерации хоккея России и ЦСКА, несправедливое и будет оспариваться", - сказал президент КХЛ, добавив, что не обсуждал с иностранными клубами их потенциальный уход в случае санкций, так как официальной информации нет.

В июле пресс-служба КХЛ сообщала ТАСС, что лига обсуждает с монгольской стороной возможность проведения выставочного матча в Улан-Баторе в 2024 году. "Мы на связи с министерством спорта страны, Монголия заинтересована принять матч КХЛ. Все таки это далеко - наш технический регламент к этому не готов, мы понесем большие затраты. Поэтому мы предложили рассмотреть выставочный матч, который мог бы пройти в апреле. Участниками могли бы стать те, кто не попал в плей-офф", - подчеркнул Морозов.

Глава лиги высказался и о возможном проведении матча КХЛ с участием "Спартака" в Ташкенте, который, по информации ТАСС, может состояться 24 декабря с "Куньлунь Ред Стар". "Вопрос прорабатывается, ведется диалог. Я знаю немного, официальной информации нет", - отметил Морозов.

В ходе заседания совета директоров было объявлено место проведения Фонбет - Матча звезд КХЛ, который состоится 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на новой "СКА-Арене", где заканчивается подготовка по введению ее в эксплуатацию. Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук уже опробовал лед, приняв участие в тестовом матче на новой арене.

"СКА-Арена" стала одним из самых вместительных дворцов в мире - 21,5 тыс. мест. Матч звезд будет первым масштабным мероприятием на арене. На вопрос, была ли конкуренция у "СКА-Арены" в борьбе за проведение мероприятия, Морозов ответил, что решение о проведении поединка в Санкт-Петербурге было принято, так как заявок от новых арен в Новосибирске и Омске не поступало. Также в четверг было объявлено, что Тула 2 и 3 декабря примет Матчи звезд Молодежной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.