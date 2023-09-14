Геннадия Тимченко переизбрали на пост председателя совета директоров КХЛ

Функционер был выбран единогласно

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Геннадий Тимченко единогласно переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Тимченко занимает эту должность с 2012 года. Он также является председателем совета директоров и президентом санкт-петербургского СКА.

В состав органа вошли 22 человека. Новыми членами совета директоров стали заместитель генерального директора по развитию бизнес-системы "Севергрупп" Александр Колобов и генеральный директор нижегородского "Торпедо" Александр Харламов. Председатель совета директоров омского "Авангарда" Михаил Аверин заменил Александра Крылова, который ранее занимал аналогичную должность. Первый вице-президент и директор магнитогорского "Металлурга" Алексей Жлоба заменил своего предшественника Сергея Ласькова, генеральный директор минского "Динамо" Артем Каркоцкий - Сергея Сушко.

В состав совета директоров также входят президент КХЛ Алексей Морозов, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский, вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, член совета директоров "Норильского никеля" Сергей Батехин, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов, президент ЦСКА Игорь Есмантович, вице-президент "Транснефти" Борис Король, исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов, президент "Ак Барса" Наиль Маганов, член совета директоров СКА Александр Медведев, вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров, президент "Металлурга" Виктор Рашников, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг, председатель наблюдательного совета "Спартака" Олег Усачев и генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.