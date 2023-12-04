Совет руководителей клубов КХЛ обсудит возможность увеличения лимита на легионеров

Нынешний лимит для российских клубов предусматривает участие в матче лиги только трех иностранцев

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководители клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на предстоящем совете рассмотрят вопрос об увеличении лимита на легионеров. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Нынешний лимит на легионеров для российских клубов предусматривает участие в матче лиги только трех иностранцев, чьи страны не являются членами Евразийского экономического союза. В сезоне-2022/23 в рамках лимита клубы могли вносить в заявку на игру до пяти легионеров.

"Мы этот вопрос будем выносить в декабре на совете руководителей клубов, когда будем понимать, что они думают и как оценивают решение, принятое год назад. Затем мы соберем всю фактуру и будем общаться с министерством спорта по поводу изменения лимита легионеров в следующем сезоне", - сказал Морозов.

"Нам нужны от клубов фактура и доказательства, для того чтобы внести изменения в этот приказ. Клубы должны нас поддержать, если мы намерены добиваться изменения в приказе министерства спорта", - добавил он.