Морозов рассказал, почему не удалось провести матч КХЛ с участием "Спартака" в Ташкенте

По словам главы КХЛ, арена в столице Узбекистана не отвечала всем требованиям регламента лиги

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Ташкенте не удалось провести, так как арена в столице Узбекистана не соответствовала всем требованиям технического регламента лиги. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Планировалось, что матч "Спартака" с минским "Динамо" 22 декабря пройдет в Ташкенте. Игра состоится на Малой спортивной арене "Лужников" в связи с проведением на арене "Мегаспорт" новогодних представлений.

"Конечно, все хотели увидеть игры КХЛ в Ташкенте, никто от этого не отказывается. Но у нас много нюансов по оснащению арен, которые должны соответствовать требованиям технического регламента, - сказал Морозов. - Непростая задача найти в странах, которые хотят видеть матчи Континентальной хоккейной лиги, то оборудование, которое, необходимо для проведения официальных игр чемпионата".

В последний раз вынесенный матч КХЛ прошел 3 декабря 2021 года в Дубае, казанский "Ак Барс" обыграл омский "Авангард" со счетом 3:1.