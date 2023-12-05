Столяров считает, что бренд "Игр будущего" стал узнаваемым

Первоначально ставилась задача создать красивую трансляцию соревнований, отметил руководитель "Игр будущего"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные проведению "Игр будущего", способствовали росту узнаваемости бренда турнира. Такое мнение журналистам высказал руководитель турнира "Игры будущего" Игорь Столяров.

"Осталось менее 80 дней до турнира, мы сейчас находимся в операционных процессах, - сказал Столяров. - После знаковых событий игры стали узнаваемыми, в том числе после мероприятия, посвященного 100 дням до старта турнира, после автопробега "Путь трофея", отправки трофея в космос. Нам приятно об этом рассказывать, потому что мы изначально планировали турнир как красивую картинку, это наше принципиальное отличие от других видов спорта: они шли сначала от популяризации, а мы - от обратного. Мы прежде всего сделали продукт для трансляции. Мы много усилий и денег потратили, чтобы это смотрелось, есть такой термин "вкусная картинка". Надеюсь, что не испортили другие функции".

"Основная идеология турнира - гармоничное развитие человека. Мы показываем героев через спорт, соединяя реальность с виртуальным миром. Фиджитал-спорт был признан, проводятся чемпионаты России, надеюсь, что состоятся и чемпионаты мира, - добавил Столяров. - Всего будет 12 соревновательных дней, 262 команды в основной сетке, 11 спортивных объектов, более 2 тыс. спортсменов, порядка 400 часов хронометража прямых трансляций".

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.