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Олимпиада-2024 в Париже

Кремлев считает, что россияне не должны унижаться ради поездки на Олимпиаду

В пятницу Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Играм-2024 при соблюдении ряда условий

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны унижаться и соглашаться на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже на условиях, предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК). Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

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"Сколько человек сейчас проходят на Игры, восемь? Рекомендую не унижаться. Как можно отказаться от страны? Это как отказаться от собственной матери. Не надо это [допуск в нейтральном статусе] поддерживать, не надо унижаться", - сказал Кремлев.

В пятницу МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. МОК отметил, что на данный момент путевки на Игры в Париже заработали восемь российских спортсменов.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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