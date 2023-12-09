Кремлев считает, что россияне не должны унижаться ради поездки на Олимпиаду

В пятницу Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Играм-2024 при соблюдении ряда условий

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны унижаться и соглашаться на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже на условиях, предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК). Такое мнение ТАСС высказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

"Сколько человек сейчас проходят на Игры, восемь? Рекомендую не унижаться. Как можно отказаться от страны? Это как отказаться от собственной матери. Не надо это [допуск в нейтральном статусе] поддерживать, не надо унижаться", - сказал Кремлев.

В пятницу МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. МОК отметил, что на данный момент путевки на Игры в Париже заработали восемь российских спортсменов.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.