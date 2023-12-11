Бестемьянова назвала невероятным возвращение Костомарова на лед

Роман Костомаров является примерном мужества для всех, отметила олимпийская чемпионка

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Возвращение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова на лед в коньках является неожиданным и невероятным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Ранее Костомаров в своем телеграм-канале выложил видео, где он катается на коньках. Он провел первую ледовую тренировку на протезах.

"Это просто невероятно! Все понимали, что он когда-нибудь вернется на лед, но никто не ожидал, что это случится так скоро. Роман - просто герой, он является примером огромного мужества для всех", - сказала Бестемьянова.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.