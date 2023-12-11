Костомаров показал видео, на котором катается на коньках

Олимпийский чемпион отметил, что его возвращение на лед увидит вся страна

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду фигурист Роман Костомаров встал на коньки и провел первую ледовую тренировку на протезах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Друзья, всем привет, как и обещал, я вышел на лед, - написал Костомаров. - Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки, мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной [Домниной] (женой Костомарова - прим. ТАСС). Будет большое кино".

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.