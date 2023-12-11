Энберт назвал невероятным возвращение Костомарова на лед после ампутации

Фигурное катание Романа Костомарова сейчас вызывает невероятные эмоции, отметил Александр Энберт

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Возвращение олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова к ледовым тренировкам после ампутации стоп невероятно, но по настрою фигуриста было понятно, что он вскоре это сделает. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады 2018 года в командном турнире Александр Энберт.

Ранее Костомаров в своем телеграм-канале выложил видео, на котором катается на коньках.

"Это что-то невероятное. Когда мы виделись в Сочи и разговаривали там, когда был спектакль "Письма любви", видел его настрой, действительно начал понимать, что уже вот-вот скоро увидимся с ним не только в раздевалке, но и на льду. Сейчас его фигурное катание вызывает невероятные эмоции", - сказал Энберт.

"Я рад, что он находит в себе силы, мотивацию и желание кататься. Для фигуриста лед - это целая жизнь. Я рад, что он снова на льду" - добавил собеседник агентства.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. В феврале стало известно, что фигуристку ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки.