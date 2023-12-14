Сафонов рассказал, что рассчитывал сыграть на Кубке Первого канала на "СКА-Арене"

Матчи турнира проходят в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Форвард команды "Россия 25" Илья Сафонов изначально думал, что матчи Кубка Первого канала по хоккею пройдут на "СКА-Арене", и рассчитывал сыграть там. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная "Россия 25" со счетом 5:2 победила команду "Звезды и ВХЛ" в матче первого тура соревнований. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

"Тяжело сравнивать такой турнир с чемпионатом КХЛ. Сезон КХЛ сильно отличается от таких краткосрочных турниров, потому что все зависит от календаря. Каждая команда по-разному подходит к каждой новой игре. В краткосрочном соревновании все равно идет чуть другая игра, это и физически, и психологически легче выдержать", - сказал Сафонов.

"У меня вообще была уверенность, что мы будем играть на "СКА-Арене", раз Матч звезд был там. Может, в следующем году это будет - я ведь не знаю всех нюансов", - добавил он.

"СКА-Арена", построенная в 2023 году, вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах, являясь самым большим хоккейным дворцом в мире.