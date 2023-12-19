Вратарь "Колорадо" Просветов поделился мнением о своем будущем в команде

Россиянин отметил, что был бы рад остаться в команде

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Иван Просветов считает, что может остаться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" после завершения срока нынешнего контракта. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

24-летний Просветов перешел в "Колорадо" 9 октября, клуб из Денвера взял голкипера с драфта отказов, на который его выставила "Аризона". Контракт Просветова с "Колорадо" заключен до конца нынешнего сезона.

"Тяжело пока что об этом говорить. Все зависит от того, сколько я сыграю в этом году, - сказал Просветов. - Я так понимаю, если я сыграю в этом сезоне больше 23 игр, то буду принадлежать "Колорадо" года три-четыре".

"Мне кажется, так случится, потому что я уже провел половину из этого числа матчей. Скорее всего, к концу сезона права на меня останутся у "Колорадо", и там уже будет видно. Конечно, было бы здорово остаться в этом клубе", - добавил Просветов.