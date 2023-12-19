Иван Просветов: в "Колорадо" у нас своя русская банда

О ценах в Денвере и причинах переезда в Северную Америку — в интервью ТАСС

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", трехкратного обладателя Кубка Стэнли, Иван Просветов в интервью ТАСС рассказал, почему он был вынужден в раннем возрасте уехать в Северную Америку. Также он поделился впечатлением от игры с одним из лучших защитников лиги Кейлом Макаром и о том, насколько жизнь в штате Колорадо отличается от Аризоны, где он играл ранее.

— Какие у вас впечатления от вашего дебютного матча за "Колорадо" против "Сент-Луиса" (матч прошел 2 ноября и завершился победой "Колорадо" со счетом 4:1 — прим. ТАСС)?

— Только позитивные. Команда хорошо сыграла, помогла мне. Это был первый матч, надо было почувствовать систему игры команды, еще не привык совсем так к защитникам. Хотя сейчас уже становится лучше: привыкаю к тому, как они играют, знаю, от кого что ожидать, например, даже за воротами. Имею в виду, кто открывается под пас, кто любит, наоборот, чтобы я сыграл с шайбой.

— В последних матчах уже начинаете понимать систему игры команды в обороне?

— Конечно. Вообще, в целом, понимаешь систему, подстраиваешься под нее, и становится легче, чем когда ты только пришел в новую команду. Тем более что у меня не было такого опыта со сменой клуба в НХЛ. В течение пяти-шести лет, что я был в "Аризоне", система игры у меня не менялась.

— Вы говорили, что причиной вашего раннего, в 17 лет, отъезда в США стало то, что "Русь", за которую вы играли, не могла выступать в Молодежной хоккейной лиге. Если бы у этой команды такая возможность была, стали бы вы уезжать так рано в Америку?

— Наверное, нет. Просто у меня не было выбора остаться в России. Молодежной команды не было, а играть в юниорском чемпионате я не хотел. Конечно, цель была уехать в НХЛ, и мне кажется, она у многих. Но если бы был у меня шанс играть в России, в Континентальной хоккейной лиге, то я бы играл там.

— В начале сезона НХЛ так произошло, что вы поменяли команду. Когда вы поняли, что ваше будущее в лиге не связано с "Аризоной"?

— Если честно, я до последнего думал, что мое будущее связано с этим клубом. Я был их "проспектом" много лет (Просветов был выбран "Аризоной" на драфте в 2018 году — прим. ТАСС), мне говорили, что вот-вот у меня будет шанс. В конце того сезона меня подняли в главную команду, причем в этот момент никто из игроков оттуда травму не получал. Мне дали шанс, я играл, но получилось так, как получилось. И я благодарен "Аризоне" за все шансы, которые мне там давали.

— В апреле этого года у вас был матч, в котором вы повторили антирекорд среди россиян по пропущенным шайбам в одной встрече ("Аризона" уступила "Сиэтлу" со счетом 1:8 — прим. ТАСС). Долго ли вы переживали тогда после того матча?

— Нет, такие моменты бывают, когда столько пропускаешь. Спокойно к этому отношусь, просто сфокусировался на своей игре, как ее улучшить, работал со своим тренером Олегом Ромашко по приезде в Россию.

— Главный тренер "Аризоны" после того матча говорил, что вы должны были остановить кровотечение. Что он имел тогда в виду?

— Скорее всего, он хотел сказать, что команда тогда не играла в том матче в свой лучший хоккей. И так получилось, что у меня тоже выдался не лучший матч, где-то не повезло. Ну и у "Сиэтла" тогда была хорошая команда — они реализовывали тогда свои моменты. Наверное, он был прав в своем таком высказывании.

— Насколько для вас хорошо то, что вы из "Аризоны" не уехали куда-то на восток США или Канады, а остались на западе. Были ли вы кардинально готовы к переезду так далеко в другую часть Северной Америки?

— На самом деле мне очень нравится штат Колорадо и Денвер. Был очень рад, что остался в том же регионе. В плане цен Денвер, конечно, отличается от Аризоны. В Аризоне, мне кажется, более fresh state. То есть строится много районов, и цены на дома, на аренду их намного дешевле, чем здесь. Но Денвер того стоит.

— В Денвере все дороже?

— 100-процентно. Но в Аризоне все тоже по ценам растет.

— Есть еще что-то интересное в Колорадо?

— Да. Здесь много больших парков. Есть очень классный парк в Денвере Washington Park, очень люблю там гулять с женой и собакой. Нравится очень природа, что тут больше деревьев, нежели в Аризоне. Для моего морального состояния это очень подходит.

— Денвер ассоциируется с горнолыжными курортами, но, как можно понять, кататься там на горных лыжах вам запрещено.

— Да, у нас есть горнолыжные курорты. Тренер вратарей Юсси Парккила говорил мне, что их тут много. Он очень любит кататься на сноуборде, горных лыжах. Но нам нельзя, и я стараюсь в этом плане профессионально к этому подходить. Хоккей — это твое дело, ты этим зарабатываешь, и нам это делать нельзя.

— Парккила работал тренером вратарей в ряде клубов КХЛ. Какие нюансы в его работе с ним вы бы отметили?

— Он отличный тренер, очень многое мне дает в плане вратарского дела, у него много знаний. Он отлично подбирает упражнения в плане того, что они более игровые на тренировках вратарей. Потом эти моменты происходят в игре. В этом плане Юсси, конечно же, большой молодец.

— После переезда в Денвер насколько плотно вам помогали в плане обустройства быта ваши партнеры и соотечественники вратарь Александр Георгиев и нападающий Валерий Ничушкин?

— Я уже Валеру до этого знал давно — в России с ним тренировались у Павла Маркидана. Он мне очень помог, сразу рассказав, где снимать дом, где жить. Он мне сразу написал, как новость вышла. Саша Георгиев тоже отличный партнер, друг.

— Насколько легче то, что у вас, в "Колорадо", как получается, вратарская бригада состоит из россиян?

— Конечно, легче. Можно спокойно поговорить с Сашей, Юсси тоже знает русский менталитет. Он долго работал в России и очень много мне про это рассказывал. На самом деле мне очень нравятся наши отношения в нашем коллективе.

— Всем известны способности игры в атаке игрока "Колорадо", лучшего защитника НХЛ 2022 года Кейла Макара. Каким вам Макар смотрится из ворот как защитник?

— Он очень хорош. Когда он получает шайбу за воротами, ты знаешь, что он отдаст пас, и мы не останемся в своей зоне. Это такой защитник, которому можно доверять. И на самом деле, наверное, это один из лучших защитников за всю историю.

— Были ли моменты в играх, когда он вас спасал от гола или подстраховывал?

— Конечно, были. Многие моменты, связанные с выходами "два в один", также когда он догонял игроков, залезал им под клюшки. В моментах с добиваниями ты поднимаешь голову, отбиваешь шайбу, и Макар уже выводит ее из зоны. Это один из лучших защитников, который когда-либо играл со мной. Мне очень повезло быть в команде с такими людьми.

— Пока наибольшее количество бросков, 37, пришлось на ваш матч с "Анахаймом". Для вас это много?

— Это немало. Но это зависит от того, какая позиция у команды. Если они были долго в нашей зоне и меньше бросали, это тебя больше выматывает. Потому что ты не можешь опаздывать на передачи, должен перемещаться вовремя, чтобы не опаздывать за игрой, не быть, как говорит Ромашко, "чейзером". Ты не должен догонять игру, а двигаться с шайбой. Поэтому позиция другой команды в зоне больше выматывает, чем просто броски соперника при входе его в зону.

— Как восприняли ваш приход лидеры "Колорадо": Макар, Микко Рантанен, Натан Маккиннон? Есть ли те игроки из североамериканцев и европейцев, с которыми вы хорошо общаетесь?

— Со всеми ребятами в команде я общаюсь. Микко Рантанен тоже отличный парень, Фредди Олофссон. Конечно, по отношению к тому, сколько я общаюсь с Валерой и Сашей, это не сравнится. Поэтому у нас тут своя русская банда.

— Есть ли в НХЛ вратари, у которых вы пробовали что-то перенять по манере игры?

— Да, наверное, есть. На данный момент не то чтобы я слежу, но могу сказать, как сейчас играет Тэтчер Демко из "Ванкувера". Он очень хорош сейчас, Сергей Бобровский всегда был для меня примером. Очень много вратарей, тот же Якоб Маркстрем. Мне кажется, я буду глуп, если скажу, что знаю все. Поэтому обязательно надо у кого-то что-то подсмотреть, что-то взять.

— Что конкретно можно подсмотреть у Демко и Бобровского?

— Систему игры. У Демко она очень хорошая, он работает с Йаном Кларком, который работал с Ромашко. Олег полностью знает его систему тренировок, и я тоже стараюсь по ней играть, придерживаться ее. Речь касается системы игры за воротами, при трафике перед воротами, все эти моменты. То, что Демко такой систематический вратарь, делает его сильным.

— В НХЛ было немало историй, когда хоккеисты чуть не гибли из-за порезов коньком шеи. Задумывались ли вы о дополнительной безопасности шеи?

— У меня есть отбойник, я на этом особо не зациклен. Конечно, это ужасно, что случаются такие травмы. Но это наш спорт, он суровый в этом плане, и это тяжело избежать. У многих вратарей такие отбойники есть, они крепятся на шлем, и это очень помогает. Есть вратари, которые играют с ним, есть те, которые нет, но я стараюсь по максимуму себя защитить.

— Когда вы будете понимать, заключит ли с вами "Колорадо" новый контракт, либо вы выйдете на рынок свободных агентов?

— Тяжело пока что об этом говорить. Все зависит от того, сколько я сыграю в этом году. Я так понимаю, если я сыграю в этом сезоне больше 23 игр, то буду принадлежать "Колорадо" года три-четыре. Мне кажется, так случится, потому что я уже провел половину из этого числа матчей. Скорее всего, к концу сезона права на меня останутся у "Колорадо", и там уже будет видно. Конечно, было бы здорово остаться в этом клубе.

— Еще до того, как "Колорадо" забрал вас с драфта отказов, не было ли сожаления, что не приняли предложения из КХЛ?

— Тяжело сказать. На самом деле ЦСКА — это для меня клуб, в котором я рос, играл там. Для меня всегда было мечтой играть за ЦСКА. Там отличный менеджмент, отличная команда, они выиграли три Кубка Гагарина. Я могу им только пожелать удачи, и было бы здорово, если команда повторит свой успех.

— В матче с "Сент-Луисом" вы играли в маске с изображением черепа. Давно она у вас?

— У меня в "Аризоне" был тоже череп на шлеме — это череп койота. Я всегда стараюсь рисовать изображения черепа на свои маски. Это моя идея, которой я придерживаюсь.