"Дискомфорт не важен". В хоккейном мире думают, обязательно ли играть с защитой шеи

В октябре нападающий британского "Ноттингема" скончался после пореза шеи коньком во время матча

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Гибель в конце октября бывшего игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" американца Адама Джонсона в результате пореза коньком шеи во время матча чемпионата Великобритании заставила снова заговорить о безопасности игроков. Все сводится к тому, что хоккеистов могут в обязательном порядке заставить играть в специальных ошейниках для защиты шеи и горла.

Нападающий к своему 29-летию не достиг каких-либо серьезных успехов в североамериканских лигах. В 2017 году он с командой Университета Миннесоты выиграл чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта, затем с 2017 по 2020 год пытался закрепиться в "Питтсбурге", сыграв за команду 13 матчей и в основном выступая за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге. Последние два года Джонсон играл в Европе - сначала в Германии, а потом в Великобритании.

Роковым для него стал матч, в котором его клуб "Ноттингем" играл с "Шеффилдом". Против игрока "Шеффилда" Мэтта Петгрейва применили силовой прием, в результате чего тот поскользнулся и выбросил резко конек назад, который попал в голову находившегося рядом Джонсона. Тот после падения встал и, истекая кровью, постарался самостоятельно доехать до скамейки запасных, но потерял сознание. Матч не был доигран, зрителей попросили покинуть арену в связи с оказанием помощи хоккеисту, затем его отправили в местную больницу, где нападающий скончался.

Местная полиция начала расследование, которое формально должно завершиться до января. "Ноттингем" назвал эту ситуацию несчастным случаем. С большой вероятностью официально такая причина будет объявлена по итогам расследования, хотя возникает вопрос, почему Джонсону не смогла оказать помощь на месте медицинская бригада, если она вообще была на стадионе.

Драмы Маларчука и Зедника

Случай с Джонсоном снова поднял разговоры о безопасности хоккеистов, особенно тех частей тела, повреждение которых может нанести одну из страшнейших травм и повлечь за собой летальный исход. Скользкий лед часто бывает причиной того, что игроки могут при падении буквально взмыть в воздух вверх ногами и коньками задеть лицо или шею соперника.

История с выступавшим в НХЛ вратарем Клинтом Маларчуком - один из тех примеров, когда после подобной травмы хоккеисту удалось выжить. Играя в 1989 году за "Баффало" против "Сент-Луиса", Маларчук упал на конек Стива Таттла. Лезвие проткнуло яремную вену, и голкипер стал стремительно терять кровь. Игрок умер бы, если бы не вмешался врач его команды, ветеран войны во Вьетнаме Джим Пиццутелли: тот пережал шею в нужных местах и помог отправиться игроку со льда. Причем Маларчуку повезло, так как выход с площадки находился рядом, учитывая, как была дорога каждая секунда времени.

В больнице Маларчуку сделали переливание крови, наложили 300 швов и через пару дней уже отпустили домой. Однако та травма подкосила игрока морально. Как вспоминал о самой ситуации игрок, говоря, что он тогда не паниковал, в дальнейшем его преследовали кошмары и мысли о том, что все могло сложиться по-другому.

Именно после этого случая НХЛ обязала вратарей иметь защиту на шее. Полевым игрокам она до сих пор рекомендуется, и того же Рихарда Зедника лишь случайность спасла от смерти после похожей травмы. В 2008 году в матче его "Флориды" с "Баффало" капитан южан Олли Йокинен также в падении задрал ногу и попал коньком в проезжавшего партнера по команде Зедника. Словак самостоятельно добрался до скамейки запасных, благодаря чему сумел спастись. Он потерял около двух литров крови.

Обязательную защиту шеи игроков ввели в канадской Западной хоккейной лиге, где выступают только молодые игроки. Правило действует с 3 ноября или как только защитное оборудование станет доступным для клубов. Защиту хоккеисты должны носить не только во время матчей, но и на тренировках. Сразу оснастить всех игроков специальной экипировкой не получится - ожидаются проблемы с ее доставкой из-за возросшего спроса.

Что представляет собой защита шеи в хоккее

Как правило, есть два основных типа защиты такого рода - стандартная и удлиненная. Первая представляет собой форму ошейника и защищает шею и горло спереди и сзади. Удлиненная защита дополнительно оберегает и ключицы. Внутренняя часть защиты сделана из материалов, которые поглощают удары и вибрации. Она плотно прилегает к шее, но не пережимает ее и не стесняет игрока во время движения, внешняя же часть должна быть изготовлена из плотного ударопрочного пластика, который легко выдерживает даже порезы коньком.

Сразу после трагедии с Джонсоном в НХЛ снова настойчиво рекомендовали полевым игрокам воспользоваться защитой шеи. Как написал североамериканский журналист Джефф Марек со ссылкой на NHL Network Radio, для этого комиссар лиги Гэри Беттмэн связался с главой профсоюза игроков Мартином Уолшем. Реакция не заставила себя ждать - уже в начале ноября нападающий "Вашингтона" Ти Джей Оши вышел на матч с "Нью-Йорк Айлендерс" с защитой шеи. Он объяснил свой выбор тем, что хочет остаться в живых ради своих детей.

Защитник клуба НХЛ "Анахайм" Илья Любушкин также сказал, что готов играть с такой защитой. "Знаю, что в детском хоккее обязательно нужно носить защиту на шее. Помню, что тоже это носил, и не скажу, что это причиняло какой-то дискомфорт, к этому привыкаешь. Поэтому если скажут надо, значит, надо", - сказал он ТАСС.

Согласно же официальным правилам Международной федерации хоккея (IIHF), средства защиты шеи и горла должны находиться под формой. Их обязаны иметь спортсмены, выступающие на соревнованиях среди игроков до 18 и 20 лет. Взрослым хоккеистам IIHF пока может только рекомендовать использовать защиту.

Как следят за безопасностью игроков в России

Россия является членом IIHF, поэтому также выполняет правила международной федерации относительно безопасности хоккеистов. В частности, в положении Федерации хоккея России о проведении межрегиональных соревнований среди юниоров до 18 лет и младших возрастов говорится о том, что игроки не допускаются до матчей как без защитных масок, так и без защиты шеи стандартного образца.

Как и в НХЛ, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) также выступила с рекомендацией всем хоккеистам любого возраста заботиться о защите шеи и горла. В отношении взрослых хоккеистов пока распространены только рекомендации, которыми лига призывает игроков воспользоваться.

"Я пока не готов надевать защиту на шею. Может все что угодно случиться, в любом месте. Если кто-то хочет, то пускай надевает", - сказал ТАСС нападающий "Спартака" Андрей Локтионов. Его одноклубник Максим Цыплаков также отметил, что если бы хотел, то использовал бы защиту.

Но есть и мнения, что, несмотря на определенный дискомфорт, стоит подумать об использовании защиты шеи и горла в обязательном порядке. "Кому-то может быть неудобно, но все привыкнут, если даже юниоры играют, ведь есть какие-то технологии. Близкие переживают, когда видят такие столкновения, в том числе и в моей семье. Родным тяжело видеть даже ссадины, поэтому надо обезопаситься, чтобы хоккей приносил только позитивные эмоции", - поделился мнением спартаковец Павел Порядин.

Лучший бомбардир чемпионата КХЛ Николай Голдобин из "Спартака" также согласился с Порядиным. "Если появится такая защита, то считаю, что в лиге всем ее надо использовать, учитывая такие случаи. Дискомфорт тут не важен, главное - это здоровье, семья", - сказал он.