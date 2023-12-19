Просветов рассказал, какие вратари НХЛ являются для него примером

Голкипер отметил, что Сергей Бобровский всегда был для него примером

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Иван Просветов берет пример в плане игры с Тэтчера Демко из "Ванкувера" и Сергея Бобровского из "Флориды". Об этом Просветов рассказал в интервью ТАСС.

"На данный момент не то чтобы я слежу, но могу сказать, как сейчас играет Тэтчер Демко из "Ванкувера", - сказал Просветов. - Он очень хорош сейчас, Сергей Бобровский всегда был для меня примером. Очень много вратарей, тот же Якоб Маркстрём [из "Калгари"]. Мне кажется, я буду глуп, если скажу, что знаю все. Поэтому обязательно надо у кого-то что-то подсмотреть, что-то взять".

"Что конкретно можно подсмотреть у Демко и Бобровского? Систему игры. У Демко она очень хорошая, он работает с Йаном Кларком, который работал с Ромашко. Олег полностью знает его систему тренировок, и я тоже стараюсь по ней играть, придерживаться ее. Речь касается системы игры за воротами, при трафике перед воротами, все эти моменты. То, что Демко такой систематический вратарь, делает его сильным", - отметил Просветов.

24-летний Просветов перешел в "Колорадо" 9 октября, клуб из Денвера взял голкипера с драфта отказов, на который его выставила "Аризона". Контракт Просветова с "Колорадо" заключен до конца нынешнего сезона.