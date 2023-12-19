Вратарь "Колорадо" Просветов рассказал, как защищает шею во время матчей НХЛ

В декабре совет Международной федерации хоккея обязал игроков использовать защиту для шеи на всех соревнованиях

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Иван Просветов защищает шею с помощью специального отбойника, крепящегося к маске. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"У меня есть отбойник, я на этом особо не зациклен. Конечно, это ужасно, что случаются такие травмы, - сказал Просветов. - Но это наш спорт, он суровый в этом плане, и это тяжело избежать".

"У многих вратарей такие отбойники есть, они крепятся на шлем, и это очень помогает. Есть вратари, которые играют с ним, есть те, которые нет, но я стараюсь по максимуму себя защитить", - добавил он.

4 декабря совет Международной федерации хоккея обязал игроков использовать защиту для шеи на всех соревнованиях. В октябре американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд".