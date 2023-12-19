Ларионов рассказал, чем чреваты для команд большие паузы в сезонах НХЛ и КХЛ

Во вторник "Торпедо" проиграло "Спартаку" в первом матче после паузы, связанной с проведением Матча звезд КХЛ и Кубка Первого канала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Внушительные паузы в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут обернуться потерей ритма и излишним желанием проявить себя перед домашней публикой. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Торпедо", двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

Во вторник "Торпедо" дома уступило "Спартаку" со счетом 2:5 в первой игре КХЛ после паузы, связанной с проведением Матча звезд КХЛ и Кубка Первого канала.

"Теряется ритм, это первое. Были матчи разные, и мы проигрывали. Мы выиграли выдающийся матч после Рождества у "Вашингтона" дома (26 декабря 1996 года - прим. ТАСС), когда Сергей Федоров забил пять голов, при очень плохой игре, скажу честно, - сказал Ларионов. - У нас было практически три дня выходных, а по правилам НХЛ ты не имеешь права тренироваться с командой. После Олимпиады в Нагано в 1998 году мы провели хороший мини-кэмп с "Детройтом", у нас было 11 человек, во Флориде, как я помню. И в первом матче с "Флоридой" на выезде выиграли тогда ("Детройт" победил соперника со счетом 3:1 - прим. ТАСС). Наверное, на выезде играть проще, чем дома".

"Я ребят предупредил сегодня: наверное, люди соскучились, не нужно делать ничего лишнего, нужно играть более рационально и правильно подойти к игре. Но очень трудно это вселить в голову Антону Силаеву, которому 17 лет. Тут коллектив не такой еще сформированный в плане менталитета, как в Северной Америке в опытной команде. Даже мы в той команде порой по непонятной причине проигрывали матчи. Помню, дома крупно проиграли, когда [Доминик] Гашек остался в форме ночевать в раздевалке, ему было стыдно, он лежал на кушетке в комнате докторов. Здесь этот фактор присутствует 100%", - добавил специалист.