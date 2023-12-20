Винер: создание спортивного кластера на острове Русский очень важно для России

Президент России Владимир Путин во вторник дал поручение правительству РФ обеспечить создание на острове Русский и во Владивостоке центров различных видов спорта в составе федерального спортивно-тренировочного центра

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Создание во Владивостоке и на острове Русский огромного спортивного кластера, состоящего из центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа, очень важно для страны. Такое мнение журналистам высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Президент России Владимир Путин во вторник дал поручение правительству РФ обеспечить создание на острове Русский и во Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд РФ.

"Это очень важно для нас, потому что идет смещение деятельности на Восток, все больше соревнований проходит в азиатской части России, - заметила Винер. - Спортсмены также все больше времени проводят на Дальнем Востоке, в Сибири и Приморье. Поэтому создание огромного кластера на острове Русский является большим делом".

Глава ВФХГ также выступила за создание подобного кластера в Иркутске, где могли бы готовиться ведущие спортсмены Сибири. Винер считает, что пустующие земельные площади вблизи жилых микрорайонов должны отдаваться в том числе и под строительство спортивных сооружений.

"Мама, папа, я - спортивная и дружная семья, поэтому эти сооружения должны быть спортивными, и образовательными, и культурными. Центры должны располагаться там, где живут люди, где все тренируются вместе: мама в одной секции, папа - в другой, ребенок - в третьей. Тогда и семья станет крепче", - заключила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.