Сохранение возможности, но зависимость от ФИФА. РФС пока отказался переходить в Азию

В Москве прошло заседание исполкома РФС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заседании решил не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), при этом, по словам президента организации Александра Дюкова, эта возможность сохраняется в будущем, однако все зависит от снятия санкций Международной федерации футбола (ФИФА). Также РФС согласовал бюджет организации на 2024 год и продлил контракт с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.

Пресс-служба РФС сообщила о проведении заседания исполкома 15 декабря, в повестке дня не было информации по Азиатской конфедерации футбола. Об этом Дюков сообщил журналистам 20 ноября после товарищеского матча сборной России с командой Кубы (8:0). В повестку вошли следующие вопросы: о концепции проведения международных соревнований в пляжном футболе, об утверждении дорожной карты по реализации программы развития любительского футбола (третий и четвертый дивизионы), о программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2024 год, об утверждении новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов в России и правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в стране, об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2025 год, о филиале РФС "Футбольный центр РФС "Мацеста" и "разное".

Однако в большей степени все подразумевали главное решение - о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. Спустя почти полгода ожиданий, в ноябре 2022 года, Дюков сообщил журналистам, что на ближайшем заседании исполкома РФС рассмотрит переход организации в AFC. Заседание прошло 23 декабря, вопрос был перенесен на 27 декабря, только 30 декабря исполком РФС решил продолжить диалог с УЕФА, то есть не переходить в Азию. Тогда РФС инициировал создание рабочей группы с УЕФА и другими организациями для возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, а обсуждение перехода в AFC было приостановлено.

Создание рабочей группы дало свои плоды за год, хотя Дюков назвал работу неудовлетворительной. В марте 2023 года команда среди юниорок до 17 лет приняла участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии, который прошел в сотрудничестве с УЕФА. В мае в Волгограде состоялись турниры развития УЕФА среди юношей и девушек, в июле Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития. 1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Европейская организация, по словам представителей РФС, продолжала совершать выплаты на развитие детско-юношеского футбола. Позднее было объявлено, что российская команда юниорок до 15 лет и младшая юниорская группа до 14 лет сыграет на турнирах развития в сентябре и октябре, они провели свои матчи.

Также стали положительными решения по отечественным арбитрам, которые прекратили обслуживать матчи под эгидой УЕФА и ФИФА после санкций. Сергей Карасев был приглашен УЕФА на сбор элитных судей организации, который прошел в начале сентября. Затем арбитра Веру Опейкину назначили на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. 26 сентября на исполкоме УЕФА российские команды среди игроков до 17 лет допустили до соревнований, однако президент организации Александер Чеферин сообщил, что остальные сборные будут допущены после окончания специальной военной операции (СВО). После этого совет ФИФА поддержал такое решение по сборным среди игроков до 17 лет, однако президент организации Джанни Инфантино также отметил, что остальные команды будут допущены до соревнований после окончания СВО. Многие рассчитывали, что сборные России среди игроков до 17 лет будут допущены до чемпионатов Европы среди девушек и юниоров уже в этом году, когда прошла жеребьевка, однако УЕФА не нашел решения добавить их в группы. Тем не менее Дюков сообщил, что добавление отечественных команд будет возможно в 2024 году.

На протяжении года в РФС сообщали, что у организации еще есть возможность перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. 20 ноября Дюков сообщил, что в декабре исполком РФС обсудит эту возможность. 20 декабря вице-президент РФС Ахмед Айдамиров сообщил ТАСС, что исполком проголосовал против вступления в AFC.

Все зависит от решения ФИФА

Дюков объяснил решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола отсутствием гарантий выступления сборных России на международных соревнованиях. По его словам, опция по смене конференции никуда не уйдет, такой возможностью РФС может воспользоваться уже в следующем году. Дюков отметил, что выйти из УЕФА можно, но пока нет гарантий, что РФС примут в AFC, переход все-таки будет непростым. Чтобы сборные России могли участвовать в официальных матчах, важна поддержка и позиция ФИФА. "Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении", - отметил глава РФС.

При этом Дюков отметил прогресс во взаимоотношениях между РФС и УЕФА. "На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных в официальных соревнованиях, - сказал он журналистам. - Нам важно, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась. На данный момент есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров, у нас есть определенное время для принятия решений".

Дюков признался, что РФС не хватает авторитета для снятия санкций ФИФА. По его словам, это похоже на ситуацию с санкциями в отношении компании "Газпром-нефть", где у Дюкова также не хватает авторитета их отменить. При этом Дюков не видит кризиса, так как институт сборных функционирует, команды проводят международные товарищеские матчи. Глава РФС вновь обратил внимание на то, что футбол перестал быть вне политики, так как на решения федераций влияют местные правительства: "Совсем не факт, что даже уже достигнутые договоренности будут реализованы. Что касается нас, то мы провели огромное количество встреч. Та работа, которая ведется, была бы проще, если бы было коллективное решение одной федерации. Было бы проще куда-то переходить". При этом в РФС не оставляют варианта с тем, чтобы остаться в УЕФА, так как мнение европейского союза может поменяться после снятия санкций ФИФА.

Почетный президент РФС и почетный член УЕФА Вячеслав Колосков считает, что в Азии не проявляют интерес к сборной России. "Есть позитивный посыл из УЕФА, в частности они разрешают нам назначать судей на европейские турниры, юношеские команды играют по программе развития, было принято решение по допуску наших юношей к турнирам среди игроков до 17 лет, но с этим есть технические проблемы. Азия никакого фактического интереса не проявляет. Комиссии надо продолжить работу не только с Европой и Азией, но и с Международной федерацией футбола, - сказал Колосков ТАСС. - Снимут они санкции или нет, если мы перейдем в Азию? Мы сейчас в Европе и там пока остаемся".

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев считает, что РФС не стоит торопиться в вопросе перехода в Азию. "По окончании отстранения мы можем принимать решения, а сейчас в этом нет никакой надобности. Считаю, РФС сделал правильную паузу. Торопиться нет никакого смысла", - сказал Газзаев ТАСС.

По итогам исполкома Дюков заявил, что РФС может вернуться к вопросу о переходе в Азию в январе 2024 года.

Матчи сборной России

Дюков сообщил, что сборная России в марте 2024 года проведет домашний товарищеский матч с командой Сербии. По словам главы РФС, организация получила одобрение на проведение встречи от УЕФА. При этом гарантий на проведение игры никто дать не может, несмотря на подписание контракта. Также Дюков не исключил проведения товарищеской игры с командой из Южной Америки в следующем году. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов добавил, что высока вероятность проведения игры с командой Белоруссии в 2024 году.

В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

2 декабря прошел исполком УЕФА, членом которого является Дюков. Пресс-служба союза сообщила, что организация не включила сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/25. Дюков предположил, что сборная России может опуститься в низший дивизион Лиги наций из-за санкций. "Наверное, да, мы переместимся в дивизион D Лиги наций из-за отсутствия нашей сборной. Но мне сложно сказать сейчас", - сказал глава РФС.

Дюков также высказался о том, стоит ли играть сборным России среди игроков до 17 лет без флага и гимна. УЕФА допустил российские команды среди игроков до 17 лет, однако все их матчи должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. "Нам флаг и гимн важны, но давайте сначала будет принято какое-то решение, а дальше будем действовать по ситуации. Мы считали на тот момент, что это некий шаг вперед, - сказал Дюков. - Никогда не поздно отказаться, это наше право, если не будет флага и гимна. В данном случае мы участвуем как сборная России в жеребьевке, гимны будут звучать позже, у нас будет время, чтобы понять - отказаться или принимать участие".

"РФС - это не только я, но и исполком, важно мнение всех членов РФС. Для меня важно, чтобы сборная принимала участие с флагом и гимном. Но это общественная организация, будет неправильно, если буду принимать решение за всех", - добавил президент РФС.

Поручение президента России и новые территории

Президент России Владимир Путин поручил осуществить строительство Национального центра подготовки спортивных сборных России по футболу на федеральной территории Сириус. Дюков рассказал, что РФС ждет выделения участка под строительство. "Безусловно, очень важный проект, который позволит обеспечить инфраструктурой и возможностью проведения круглогодичных тренировок для сборных, - сказал Дюков. - В принципе, эту инфраструктуру могут использовать и наши клубы, не проводить сборы за рубежом. Уникальность в том, что это территория, где круглогодично можно проводить тренировки, где можно иметь поля в отличном состоянии. Большая тренировочная база на 12-15 полей нам там нужна".

"Есть понимание, что это за территория, дальше все будет зависеть от региональных властей, как быстро они выделят участок. Что касается плоскостных объектов, а мы начнем с полей, то построим их быстро. Чем еще уникально место, так это тем, что там есть и другая инфраструктура: гостиницы, стадион "Фишт", другие тренировочные поля, база "Сириуса" по тестированию, диагностике, обучению спортсменов, поэтому это будет вкладом в развитие кластера, есть синергия", - добавил он.

Митрофанов рассказал о процедуре включения федераций новых регионов в состав РФС. "Что касается новых территорий, то там идет процесс становления органов государственной власти, там довольно тяжелый процесс формирования подобных объединений, - сказал Митрофанов. - Начиная со следующего года министерство спорта планирует там организацию определенных соревнований, но даже они будут проходить в Крыму. Соответственно, через этот процесс будет происходить развитие там футбола с коммуникацией с УЕФА и ФИФА относительно их дальнейшего статуса. Как только в соответствии с нормами, установленными ФИФА, будет возможность рассматривать вопрос об изменении их положения, включения в том числе в состав РФС, мы его рассмотрим".

Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза. "Что касается Крымского футбольного союза, то у них свой статус, который принят ФИФА и УЕФА. Опять же, нам нужны обращения, если говорить о новых территориях, там пока нет футбольных федераций, с одной стороны. С другой, там особый статус", - отметил Дюков.

Также Митрофанов сообщил, что РФС продлил контракт с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым на два года. Лихачеву 45 лет, он возглавляет сборную России с 2010 года. Под его руководством сборная России завоевала три золотые и две бронзовые медали чемпионатов мира, пять раз выиграла Евролигу, четырежды стала сильнейшей на Межконтинентальном кубке, выиграла первые Европейские игры, стала двукратным обладателем Кубка Европы, а также дошла до финала на первых Всемирных пляжных играх.

РФС утвердил бюджет на 2024 год. Митрофанов сообщил, что бюджет организации не изменился и составляет 11 млрд рублей.

Исполком 20 декабря стал заключительным в 2023 году. Дата следующего заседания пока не определена.