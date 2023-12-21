Четвертый поход Валиевой за золотом. В Челябинске стартует чемпионат России

Первыми в борьбу вступят танцевальные дуэты, мужчины и спортивные пары

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России с участием сильнейших фигуристов страны, в том числе победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине, стартует в четверг на льду арены "Трактор" в Челябинске.

В связи с отстранением россиян от участия в международных соревнованиях национальный чемпионат в центре Евразии станет ключевым стартом сезона, далее спортсменов ждет еще несколько турниров, организованных для отечественных спортсменов Федерацией фигурного катания на коньках России в сотрудничестве с Первым каналом, а также финал российской серии Гран-при, который пройдет в рамках зимней Спартакиады.

Без потерь в составе участников перед стартом традиционно не обошлось - из-за травмы чемпионат пропустит победительница прошлогоднего турнира Софья Акатьева, по той же причине в соревнованиях не примут участия Вероника Жилина и Анастасия Зинина. По семейным обстоятельствам на старт в Челябинске не выйдут Таисия Собинина и Денис Ходыкин, выступающие в соревнованиях спортивных пар.

Главной интригой женского турнира станет противостояние опытной Камилы Валиевой с новыми восходящими и уже взошедшими звездами российского фигурного катания - ее подругой по тренерской команде Этери Тутберидзе Аделией Петросян, воспитанницей группы Евгения Плющенко Софьей Муравьевой, ученицей Софьи Федченко Алиной Горбачевой. И это далеко не полный список участниц турнира, которые могут претендовать при том или ином раскладе на место на пьедестале.

Для Валиевой этот чемпионат России на взрослом уровне уже четвертый - первый, который проходил в декабре 2020 года в Челябинске, она завершила на второй ступеньке пьедестала, пропустив вперед будущую олимпийскую чемпионку Пекина Анну Щербакову. Чемпионат страны в Санкт-Петербурге в олимпийский сезон Валиева выиграла, оставив позади Александру Трусову и Щербакову, однако после допингового скандала Валиева лишилась этого титула. А на послеолимпийском турнире в Красноярске Валиева взяла серебро, уступив титул Акатьевой. Таким образом, этот турнир станет для олимпийской чемпионки в командном турнире шансом вернуть в копилку своих наград золото чемпионата страны.

Первые очные дуэли в парах и танцах

Не менее яркая интрига ждет болельщиков и в турнире мужчин. Прошлогодние соревнования запомнились противостоянием Евгения Семененко и Петра Гуменника - фигуристы даже завершили соревнования с одинаковым количеством баллов, и золото ушло Семененко, так как он получил более высокую оценку за произвольную программу. На том турнире из-за проблем со спиной с произвольной программы снялся олимпийский чемпион Пекина Марк Кондратюк.

Но за год ситуация изменилась - на ледовую арену после перерыва вернулся Роман Савосин, на взрослый уровень окончательно вышел Владислав Дикиджи, обошедший чемпиона России на этапе Гран-при в Казани. Вернулся на лед и Кондратюк, по-прежнему в борьбе и старожилы мужской одиночки - Макар Игнатов, Дмитрий Алиев и Александр Самарин, способные выстрелить на каждом старте. Готовы потрепать лидерам нервы и молодые Матвей Ветлугин, Глеб Лутфуллин и другие фигуристы.

Впервые с начала сезона на одном льду выступят лидеры российского парного катания - олимпийским чемпионам Пекина в команде Анастасии Мишиной и Александру Галлямову будут противостоять чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И, если не случится форс-мажора, именно им и предстоит разыграть два первых места. В эту борьбу постараются вмешаться Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Не меньший интерес вызовет и то, что покажут на этом турнире чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее партнер Георгий Куница.

Впервые в сезоне в очном противостоянии сойдутся и лидеры российских танцев на льду - чемпионы России 2022 года Александра Степанова и Иван Букин и чемпионы страны 2023 года Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Сейчас эти дуэты тренируются в одной команде у тренера Александра Жулина. Также на место на пьедестале претендуют еще несколько дуэтов - Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Ирина Хавронина и Девид Нарижный и другие спортсмены.

Первыми в борьбу на чемпионате России вступят танцоры, мужчины и пары, которые в четверг представят короткие программы. Соревнования женщин стартуют в пятницу, также в этот день определятся победители в танцах и мужском одиночном катании. В субботу определятся чемпионы страны среди пар и женщин. В воскресенье состоится традиционное гала-представление - первое в нынешнем сезоне.