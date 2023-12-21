Федоров заявил, что ЦСКА для выхода из кризиса потребуется время

В четверг ЦСКА проиграл СКА со счетом 2:6

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА в последних матчах допускают большое количество ошибок, для выхода из кризиса команде потребуется время. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

В четверг хоккеисты ЦСКА уступили петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:6. В предыдущем матче столичные армейцы уступили московскому "Динамо" (1:4).

"Верю в нашу группу ребят, но займет время, чтобы вернуться и играть на победу. Здорово, что есть положительные моменты в игре. Есть ребята, которые к нам присоединились. Это не оправдание, но я рад за их прогресс, это та свежая кровь, которая нам нужна. Терпения нам не занимать, мы выйдем из кризиса как только, так сразу", - сказал Федоров.

"Претензий к самоотдаче нет, но есть ошибки, которых достаточно много. Когда у нас девять человек не участвовало в игре, у нас была мобильная команда, и мы добывали очки. Вернулись наши основные лидеры, по ним нет сомнений, но видно, что мы еще набираем обороты. Могу сказать, как ребята говорят, вроде голова на месте, нам кажется, что бежим, но потом они увидели на видео, что стоим на месте. Я этот опыт прошел, парни хотят, но тело не слушается нас", - добавил он.

По ходу третьего периода у ЦСКА произошла замена вратаря - после того как счет стал 5:1 в пользу СКА, вместо Ивана Федотова на льду появился Дмитрий Гамзин, но через несколько минут Федотов вернулся в игру. "Я не менял Ваню, но он подъехал к скамейке, и судья попросил его выйти за лед. Я не считаю, что он провел плохую игру, но мы точно ему не помогли, чтобы сыграть лучше", - сказал Федоров.

СКА после 41 матча набрал 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 46 очками в 41 игре располагается на шестой строчке. В следующем матче ЦСКА 23 декабря в гостях встретится с ярославским "Локомотивом", СКА в этот же день в Нижнем Новгороде сыграет с "Торпедо".