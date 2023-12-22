Матыцин считает, что мировой волейбол теряет зрелищность без сборных России

Российские волейбольные команды отстранены от международных турниров с 1 марта 2022 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мировой волейбол теряет зрелищность, конкурентность и соревновательность в связи с отстранением российских сборных. Такое мнение журналистам на праздновании 100-летия отечественного волейбола высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я ему [Международному олимпийскому комитету] пожелаю не только быть сильнее, но и быть быстрее в принятии правильных решений. Российский волейбол сейчас отстранен, вернее, это международный волейбол отстранен от российского, и они [соревнования] теряют зрелищность, конкурентность, соревновательность. В нашей стране, к великому сожалению, не прошел чемпионат мира, то не мы потеряли, хотя очень сожалеем, то потерял мировой волейбол. Пусть быстрее надлежащие организации примут решение, чтобы мы в России проводили соревнования. В следующем году пройдет очень много ярких турниров", - отметил Матыцин.

28 июля отмечалось 100-летие российского волейбола. В этот день в 1923 году в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в России. В нем встретились мужские команды Высших художественно-театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.

"Как сказал Николай Платонович (секретарь Совета безопасности РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев - прим. ТАСС), волейбол с момента зарождения был частью системы физической культуры и спорта СССР и продолжает таковым оставаться в Российской Федерации. Во многом благодаря тому, что это командный вид спорта, это умение отвечать не только за себя, но и за весь коллектив, умение преодолевать, гордиться своей страной, своими традициями. Тот фундамент, который был создан на протяжении этих 100 лет, позволяет сегодня зданию отечественного волейбола дальше расти не только материально, хотя это тоже очень важно. Очень много дворцов спорта строится, они гостеприимно открывают двери для любителей волейбола", - сказал Матыцин.

"Но самое главное достижение - это люди, наши ветераны, чемпионы, тренеры, организаторы. Все те, благодаря кому сегодня отечественный волейбол является, при всей моей любви и уважению ко всем другим командным видам спорта, флагманом развития командных видов спорта в России. Сегодня мы видим не только то, что волейбол гордится своими победами, но и создает все условия для производства отечественной экипировки, мячей, обуви, того, благодаря чему мы с уверенностью смотрим в завтрашний день", - заключил министр спорта РФ.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола и Европейская конфедерация волейбола отстранили от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Россия также потеряла право на проведение мужского чемпионата мира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны.