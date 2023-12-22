"Вижу красный". Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России

Олимпийская чемпионка исполнила короткую программу под композицию "I see red"

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире фигуристка Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы под композицию "I see red" ("Вижу красный") на чемпионате России в Челябинске.

Для Валиевой, имя которой стало самым упоминаемым за последнее время в российском фигурном катании, это уже четвертый чемпионат страны. Причем первый турнир на взрослом уровне для нее прошел именно на льду челябинского "Трактора", он завершился для нее серебром, а победительницей стала будущая олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Предолимпийский чемпионат страны в Санкт-Петербурге Валиева выиграла, оставив позади Александру Трусову и Щербакову, однако была лишена титула после допингового скандала. После Игр на турнире в Красноярске она уступила Софье Акатьевой, а значит, нынешний чемпионат в Челябинске для нее - новый шанс вернуть в копилку своих многочисленных наград золото первенства России.

Согласно предстартовой жеребьевке, Валиевой предстояло закрывать программу первого дня выступлений одиночниц - она стартовала 18-й. К этому моменту места в сильнейшей тройке расположились следующим образом - лидировала Аделия Петросян, за ней шла Софья Муравьева, третьей - Ксения Синицына. Петросян (группа Этери Тутберидзе), от которой многие ждали тройного акселя - он значился в ее предстартовой заявке, выступила только с двойным. Фигуристка извинилась перед болельщиками за обманутые ожидания и призналась, что пока этот элемент она не восстановила.

Софья Муравьева (группа Евгения Плющенко) этот сложнейший для женского одиночного катания элемент одолела, но затем так вложилась в эмоции, что потеряла концентрацию и упала на дорожке шагов. Валиевой для лидерства после короткой программы тройного акселя не понадобилось - безупречное исполнение элементов и высокие компоненты сделали свое дело, она набрала 81,85 балла, у Петросян - 79,06, результат Муравьевой - 78,33 балла.

"Проклятье" Муравьевой и планы Валиевой

После выступления Валиева поздравила Муравьеву с удавшимся тройным акселем, а также призналась, что несмотря на богатый опыт выступлений, все-таки волновалась. "Безумно рада, что собралась и показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочеты, давно уже не закрывала короткую программу - волнительно, но зато очень хороший опыт", - отметила Валиева.

Муравьевой было трудно скрыть разочарование после обидного падения, когда она уже выполнила сложный элемент: "Это, видимо, мое проклятье - на втором чемпионате России подряд у меня ошибки на дорожке. Наверное, поспешила, отдала всю себя, так бывает. Что касается произвольной программы, то я буду смотреть тренировки, по ним решать, какой контент, все увидите на соревнованиях", - добавила фигуристка. В планах у Валиевой - четверной тулуп.

Комментируя ТАСС выступления одиночниц в пятницу, заслуженный тренер России Инна Гончаренко отметила многих участниц турнира. "Нахожусь под большим впечатлением, было достаточно много интересных, чистых программ. Софья сделала тройной аксель, единственный сегодня элемент ультра-си, но у нее была досадная оплошность на дорожке. Ей не надо расстраиваться, у нее очень качественная программа, и она боролась до конца. Камила Валиева традиционно в этом сезоне показала яркий прокат, мне очень нравятся ее образ и программа", - сказала Гончаренко.

Без права на ошибку

Турнир одиночников в Челябинске завершился победой Евгения Семененко - фигуристу удалось удержать титул, завоеванный год назад в Красноярске. Только если год назад борьба за золото отметилась его противостоянием с Петром Гуменником, то на этот раз в нее вмешался Владислав Дикиджи. Ученик Олега Татаурова только в нынешнем сезоне окончательно перешел на уровень мастеров, но уже успел изрядно потрепать нервы соперникам - сначала выиграл этап Гран-при в Казани, затем - в Москве.

Семененко набрал 294,75 балла по сумме двух программ (101,19 балла за короткую программу + 193,56 балла за произвольную программу). Второе место занял Дикиджи (293,74; 102,70 + 191,04), третье - Гуменник (292,42; 91,84 + 200,58).

Все трое показали достаточно мощные и убедительные прокаты произвольной программы. Однако Дикиджи пока не хватило компонентов, чтобы удержать лидерство после короткой программы. Также фигурист, выполнивший на большие плюсы четверные лутц и два сальхова, а также тройной аксель, ошибся, прыгнув вместо двойного акселя в каскаде с тройным лутцем лишь одинарный. А вот Гуменник и Семененко катались наотмашь во всех аспектах.

Семененко рассказал, что для него это большая радость - одержать победу в такой конкурентной борьбе: "Рад, что в такой упорной борьбе, в такой конкуренции, где не было права на ошибку, удалось показать наилучший результат. У нас сейчас вообще все непредсказуемо, до коротких программ ничего нельзя было предугадать".

Дикиджи серебро не сильно расстроило - он его вообще не ожидал. "Если ты работаешь, пашешь, обязательно будет результат, и если бы мне это родители вбили в голову раньше, может, это получилось бы пораньше. За последние три-четыре соревнования я понял, что работа очень влияет на результат, нужно работать все сильнее и сильнее. Но честно скажу - результат для меня неожиданный", - рассказал фигурист.

По мнению Гуменника, он мог выступить и лучше. "Я доволен, в прошлом году выиграл короткую программу, в этом - произвольную. Осталось победить по сумме. Можно было откатать лучше, но в целом я доволен, есть чувство неполного удовлетворения, в следующий раз выйду злым, у меня будет мотивация и вдохновение, чтобы выиграть", - сказал Гуменник.

Примечательно, что и Семененко, и Дикиджи, и Гуменник - представители Санкт-Петербурга. Первый тренируется у Татьяны и Алексея Мишиных, второй - у ученика Мишина Татаурова, третий - воспитанник Вероники Дайнеко. "Я и моя супруга Татьяна - исконные питерцы, и нам очень радостно, что в какой-то степени результаты и нашей работы вылились в то, что пьедестал почета чемпионата заняли петербургские спортсмены. Я поздравляю их, всю федерацию и болельщиков тоже", - дипломатично прокомментировал этот факт заслуженный тренер СССР Мишин.

Пример Степановой и "дзен" Худайбердиевой

Челябинский лед принес Александре Степановой и Ивану Букину третий титул чемпионов страны в танцах на льду. Впервые это произошло в декабре 2020 года именно на этой арене в Челябинске, во второй раз - на предолимпийском чемпионате в Санкт-Петербурге. Тогда спортсмены тренировались под руководством Ирины Жук и Александра Свинина. Однако после Олимпиады, где фигуристы заняли шестое место, они взяли паузу в карьере - партнерша родила ребенка, а затем сменили тренеров на штаб Александра Жулина.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в ранге действующих чемпионов страны оказались в этой же команде одновременно с Александрой и Иваном, существенно обострив внутреннюю конкуренцию в группе. По мнению Худайбердиевой, Степанова - пример для спортсменов. "Мы вышли в один день на тренировку после перерыва, - рассказала Худайбердиева. - Она выглядела так же [как до перерыва] уже через месяц. Она была в форме и тренировалась в полном объеме. Это пример для всех спортсменов".

Сама Худайбердиева в команде Жулина "обрела дзен", именно так она рассказала об итогах сотрудничества с этим творческим коллективом к старту национального чемпионата: "Сейчас я максимально в полном дзене, довольна, как все поменялось в нашей жизни. То, что происходит сейчас - полное счастье".

А Степанова и Букин готовы кататься еще хоть десять чемпионатов страны. "В десятый раз, приезжая сюда, я понял - обожаю фигурное катание, свою работу. Да, есть плюсы и минусы, но эти эмоции ни с чем не сравнимы. И я с кайфом еще на десять чемпионатов приехал бы - наслаждаешься, понимаешь, что обожаешь это", - сказал Букин после победы.

Бронзовые медали чемпионата завоевал новый дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, которые встали в пару в январе нынешнего года. "Мы обрели друг друга с Девидом не только в жизни, но и объединились на льду. Для нас это большой шаг - все по-новому, и лично я чувствую и вижу прогресс. Порой было очень тяжело, были разные обстоятельства, мы шли в какую-то неизвестность, но не сомневались в своем решении, и это было волнительно", - сказала Хавронина.

Комментируя результаты танцоров ТАСС, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подчеркнула, что конкурентов у Степановой и Букина не было: "Они боролись сами с собой и одержали закономерную победу".

Чемпионат России в Челябинске продолжится в субботу произвольными программами у женщин и спортивных пар. В воскресенье - традиционные показательные выступления, первые в нынешнем сезоне.