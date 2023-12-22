Жамнов отметил, что Ковальчук физически готов к матчам КХЛ

Нападающий отправится с московским клубом в выездное турне

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, нападающий "Спартака" Илья Ковальчук показал пригодную физическую готовность к предстоящим матчам Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

40-летний Ковальчук подписал со "Спартаком" контракт до конца сезона и в течение текущей недели провел первую тренировку в составе красно-белых.



"О его появлении в играх сказать не берусь. Как только мы почувствуем, что он готов, будет играть. Тренировки тренировками, но все приходит через игры", - сказал Жамнов.

"С командой он поедет на выезд, он же в составе. Физически он готов. Смотрим, какие сочетания он может усилить, учитываем все варианты", - добавил Жамнов.

В следующем матче "Спартак" 24 декабря примет китайский "Куньлунь Ред Стар". 26 декабря "Спартак" на выезде сыграет с "Торпедо".