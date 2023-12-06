"Блудный сын вернулся домой". "Спартак" объявил о возвращении Ковальчука

Олимпийский чемпион был представлен в качестве игрока команды во время матча КХЛ против "Динамо"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Спартак" объявил о возвращении олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Ильи Ковальчука. Во время домашнего матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" на медиакубе продемонстрировали видеоролик, на котором Ковальчук был представлен команде в раздевалке.

Ковальчук выступал за "Спартак" с 1999 по 2001 год, провел за красно-белых 100 матчей, в 2001 году сумев помочь команде выйти из высшей лиги в Суперлигу. В том же году он был выбран под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Атлантой" и отправился в Северную Америку. Ни в Суперлиге, ни в КХЛ за "Спартак" Ковальчук не играл. При этом у него были возможности это сделать, когда в НХЛ в 2004 году из-за локаута (разногласия между североамериканской лигой и профсоюзом игроков по подписанию коллективного договора) не был сыгран целый сезон, а в 2012 году по той же причине регулярный чемпионат лиги не начался вовремя и стартовал лишь в январе 2013 года.

Болельщики "Спартака" и руководители клуба ждали Ковальчука, с ним велись переговоры. Но у "Спартака" не было тогда таких хороших финансовых возможностей, как сейчас, поэтому в 2004 году игрок выбрал казанский "Ак Барс", а в 2012-м - петербургский СКА. С тех времен фанаты красно-белых могли обидеться на Ковальчука, да и сам он, видимо, был к этому готов.

"Я думаю, что у нас есть незаконченные темы, по которым встретимся с фан-движением. И самое главное - выходить на лед, показывать результат, и я уверен, что тем самым завоюем тоже любовь фанатов", - сказал Ковальчук.

"Спартак" не будет форсировать возвращение Ковальчука

После 2021 года, когда Ковальчук выиграл свой третий Кубок Гагарина с омским "Авангардом", он попробовал себя в качестве функционера, проработав олимпийский цикл генеральным менеджером сборной России, которая на Играх 2022 года в Пекине выиграла серебряные медали. Как оказалось, 40-летний Ковальчук не завершил спортивную карьеру, а приостановил ее, продолжая держать себя в форме и активно тренироваться. Слухи о его возвращении в "Спартак" появились в этом году, а главный тренер команды Алексей Жамнов, приводивший россиян к олимпийскому серебру в Пекине, также говорил о беседах с Ковальчуком на предмет прихода в команду.

Окончательное решение ожидалось в начале декабря, однако уже в конце ноября газета "Спорт-экспресс" сообщила о том, что форвард дал принципиальное согласие перейти в "Спартак". И Жамнов, и Ковальчук все отрицали, но уже 3 декабря председатель попечительского совета красно-белых Александр Якушев сообщил, что нападающий дебютирует за "Спартак" 24 декабря в матче с "Куньлунь Ред Стар". "Александр Сергеевич выдал желаемое за действительное. Думаю, все будет зависеть от тренерского штаба. Будут какие-то тесты у меня, сегодня прошел медосмотр", - сказал Ковальчук после дерби с "Динамо" во вторник.

Именно в одной из пауз второго периода этого матча на медиакубе "Мегаспорта" был показан ролик с Ковальчуком, его пребывание в раздевалке команды и фото с Жамновым. Ковальчук получил от председателя наблюдательного совета клуба Олега Усачева спартаковский свитер с 71-м номером. Интересно, что в тот момент хозяева уступали "Динамо" со счетом 3:6, а после появления этого ролика забросили четыре шайбы подряд, чуть не выиграли в основное время, сделав это в овертайме.

"Честно говоря, я вообще не слышал [об объявлении на кубе]. Мы чуть абстрагируемся от них, мне интересно, что происходит на лавке и в паузах больше контактирую с игроками", - сказал Жамнов. Само дерби, в основное время которого было заброшено 14 шайб, стало одним из самых результативных в истории КХЛ, войдя по этому показателю в первую тройку. Больше забили только "Барыс" с "Витязем" в январе 2009 года (17 шайб) и "Витязь" с минским "Динамо" в октябре 2016 года (15).

Ковальчук уже сообщил, что во вторник успешно прошел медосмотр, а тренироваться с командой начнет во время декабрьской паузы в чемпионате. Ни он, ни Жамнов не сказали, когда стоит ждать дебюта игрока в КХЛ в форме "Спартака". "Никто не собирается форсировать его возвращение. Надо сделать правильное решение. Когда он будет готов, мы увидим. Он в хорошей форме, прошел медобследование. Думаю, скоро вы его увидите", - отметил Жамнов.

Ковальчук сообщил, что скоро подпишет контракт с красно-белыми, который, как ожидается, будет рассчитан до конца сезона. "Я буду тренироваться, готовиться. Приятно возвращаться, блудный сын вернулся домой", - сказал он.