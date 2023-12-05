Московский "Спартак" представил хоккеиста Ковальчука в качестве игрока команды

Видеозапись с презентацией олимпийского чемпиона показали во время матча КХЛ "Спартак" - "Динамо Москва"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" представил в качестве игрока олимпийского чемпиона 2018 года нападающего Илью Ковальчука. Видеопредставление транслировалось на медиакубе во время домашнего матча красно-белых в рамках регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо".

На медиакубе продемонстрировали видеоролик, на записи Ковальчук был представлен команде в раздевалке. Хоккеист появился в кадре с игровым свитером "Спартака" с 71-м номером. На медиакубе была высвечена надпись "Добро пожаловать домой".

Ковальчуку 40 лет, он является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В Национальной хоккейной лиге нападающий играл за "Атланту", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелес", "Монреаль" и "Вашингтон". Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина - с петербургским СКА (2015, 2017) и с омским "Авангардом" (2021), его последним на сегодняшний день клубом.

В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019). В 2021-2022 году Ковальчук был генменеджером сборной России, в том числе и на Олимпийских играх. Он не выступал как хоккеист с сезона-2020/21.