Украинская фехтовальщица отказалась от фотографии с Егорян на пьедестале ЧМ

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Украинская фехтовальщица Алина Комащук отказалась от совместной фотографии с чемпионкой мира Яной Егорян из России на пьедестале почета.

В финале Егорян победила представительницу Польши Сюзанну Цеслар со счетом 15:11 и стала трехкратной чемпионкой мира. Комащук и китайская саблистка Пань Цимяо завоевали бронзовые медали. После церемонии награждения Егорян, Цеслар и Пань Цимяо сделали совместную фотографию, а украинская спортсменка покинула пьедестал.

Ранее на чемпионате мира в Тбилиси российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебряную медаль. Украинка Влада Харькова отказалась от фотографии с россиянином во время церемонии награждения.

Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля.