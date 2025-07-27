Глава ДНР и депутаты передали на фронт мотоциклы, квадроциклы и дроны

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Партия мототехники, квадрокоптеров генераторов и тепловизоров, собранная депутатами ДНР по заявкам военнослужащих, передана на фронт. В церемонии передачи техники принял участие глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава ДНР Денис Пушилин и депутаты Народного совета региона, передает корреспондент ТАСС.

"Ребят, берегите себя, пусть на пользу пойдет техника, - обратился Пушилин к военнослужащим. - Надеюсь, это поможет в рамках освобождения земли донецкой, земли русской и самое главное - сбережет жизни. Берегите себя, берегите своих боевых товарищей".

Он поблагодарил депутатов, а также меценатов за сбор помощи. В состав груза вошло 30 квадроциклов и мотоциклов, 170 квадрокоптеров, а также десятки бензопил, аккумуляторных батарей, генераторов, радиостанций и тепловизоров.

Поддержать бойцов приехал также глава Минстроя РФ Файзуллин. "В России армия и флот - это основа того, чтобы быть всегда непобедимыми, поэтому [их] надо поддерживать, - сказал журналистам Файзуллин. - Я считаю, что эту работу нужно продолжать и все-таки особенно заметно это, когда приезжаешь на территорию наших новых регионов".

Помощь собрана по запросам военнослужащих. Координировала сбор депутат регионального парламента Татьяна Бондаренко. По ее словам, общая сумма помощи, включая закупленную технику и средства Амвросиевскому реабилитационному центру, составила около 117 млн рублей.