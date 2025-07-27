Россияне стали бы седьмыми при включении в таблицу общего зачета Универсиады

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Результат российских спортсменов стал бы седьмым в неофициальном общекомандном зачете Всемирной универсиады в Германии. Из-за условий нейтрального статуса российская команда, выступавшая в усеченном составе, была исключена из таблицы медалей.

Победу в общем зачете одержала сборная Японии, завоевавшая 34 золотые, 21 серебряную и 24 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (30 золотых, 27 серебряных, 17 бронзовых медалей), третью строчку заняли спортсмены из США (28-27-29).

Спортсмены из России завоевали по 6 золотых и серебряных и 4 бронзовые награды, что стало бы седьмым результатом в таблице медалей. В окончательную заявку на Универсиаду-2025 входил 41 российский спортсмен в нейтральном статусе.

В предыдущий раз сборная России участвовала в Универсиаде в итальянском Неаполе в 2019 году, заняв второе место в медальном зачете (22-24-36). Соревнования в 2023 году в китайском Чэнду российские спортсмены пропустили из-за отстранения.