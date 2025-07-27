Бойцы ВМФ освободили более 20 населенных пунктов с начала 2025 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Морские пехотинцы Военно-морского флота России освободили более 20 населенных пунктов в зоне специальной военной операции с начала 2025 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев в своем поздравлении по случаю Дня Военно-морского флота.

"Сегодня значительный состав береговых войск, морской авиации, подразделений боевого и материально-технического обеспечения ВМФ принимает участие в специальной военной операции. Черноморский флот ведет боевые действия в Черном море. Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в составе группировок войск (сил) на наиболее важных направлениях, в текущем году в ходе их наступательных действий освобождено более 20 населенных пунктов, завершено освобождение Курской области. Ключевой вклад внесли 155, 810, 40 бригады и 177 полк морской пехоты", - сказал Моисеев.

Он отметил, что более 50 тыс. военнослужащих ВМФ награждены государственными и ведомственными наградами с начала проведения спецоперации.

Адмирал выразил благодарность ветеранам ВМФ, которые вносят вклад в дело защиты России, патриотического воспитания молодого поколения, а также женам, детям, матерям и отцам военнослужащих за их поддержку, терпение и заботу.

"Военно-морской флот играл и играет ключевую роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее национальных интересов в Мировом океане", - подчеркнул Моисеев.