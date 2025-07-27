Путин объявил о повышении в звании командира фрегата "Адмирал Григорович"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин сообщил, что командир фрегата "Адмирал Григорович" повышен в звании до капитана 2-го ранга.

Команда корабля 27 июля отразила атаки беспилотников из Кронштадта, куда фрегат прибыл после 20 месяцев боевого задания.

"Я смотрю, вы капитан 3-го ранга, а положено, вроде, для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан 2-го ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания", - сказал Путин в ходе общения с личным составом фрегата, обращаясь к командиру корабля.

Командир фрегата рассказали президенту о службе в Средиземном море, отметив, что она была "интенсивная и напряженная". "За время боевой службы корабль прошел более 87 тыс. морских миль, то есть это на самом деле очень хороший результат", - сказал он, отметив, что "все задачи, которые были нам поставлены, <...> выполнили".

Из девяти лет, которые существует корабль, отметил командир, семь лет фрегат провел в дальней морской зоне. "Экипаж - 175 человек, основное вооружение - "Калибр", - отметил он.

На уточняющий вопрос президента, стреляли ли этим видом оружия, он сказал: "Стреляли, причем достаточно интенсивно и удачно".

Путин заметил, что экипажу необходимо отдохнуть после 20-месячного боевого дежурства, на что командир заверил, что на ротационной основе отдых предоставляется.