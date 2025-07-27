{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболисты Файзуллаев и Мухин покинут ЦСКА

Файзуллаев перешел в ЦСКА в 2023 году, Мухин - в 2021-м
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев Михаил Синицын/ТАСС
Описание
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев
© Михаил Синицын/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Узбекистанский футболист Аббосбек Файзуллаев и россиянин Максим Мухин покинут московский ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

"Файзуллаев и Мухин покидают клуб. Аббос с нами не тренируется последние дни. Мы на них не рассчитываем", - сказал Челестини.

Файзуллаеву 21 год, он выступает за московский клуб с августа 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 39 матчей в различных турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

Мухину 23 года. Он перешел в ЦСКА из "Локомотива" в 2021 году.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
ЦСКА одержал первую победу в сезоне РПЛ
Армейцы со счетом 2:1 обыграли "Ахмат"
ЦСКА одержал первую победу в сезоне РПЛ
Читать полностью