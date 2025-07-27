Футболисты Файзуллаев и Мухин покинут ЦСКА

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Узбекистанский футболист Аббосбек Файзуллаев и россиянин Максим Мухин покинут московский ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

"Файзуллаев и Мухин покидают клуб. Аббос с нами не тренируется последние дни. Мы на них не рассчитываем", - сказал Челестини.

Файзуллаеву 21 год, он выступает за московский клуб с августа 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 39 матчей в различных турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

Мухину 23 года. Он перешел в ЦСКА из "Локомотива" в 2021 году.