Круговой рассказал, что для него почетно получить специальную кепку от Акинфеева

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Получение специальной кепки от вратаря и капитана московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева почетно и приятно для защитника Данила Кругового. Об этом Круговой рассказал журналистам.

Круговой забил два мяча в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" (2:1). Акинфеев в этом сезоне вручает лучшим игрокам матча в составе ЦСКА специальные кепки с рыбой.

"Конечно, приятно и почетно получить от легенды клуба такой подарок, - сказал Круговой. - Забил хорошие, рабочие мячи, оказался в нужное время в нужном месте. Последний раз забивал на уровне молодежки, чувствовал, что после первого гола могу забить второй".