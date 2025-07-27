ЦСКА одержал первую победу в сезоне РПЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали волевую победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

В составе ЦСКА оба мяча в компенсированное к первому тайму время забил Данил Круговой. У "Ахмата" отличился Брайан Мансилья (15-я минута). На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Дарко Тодорович.

ЦСКА в двух матчах набрал четыре очка. В первом туре армейцы на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" (0:0). "Ахмат" не набрал ни одного очка, в стартовом туре команда из Грозного дома уступила казанскому "Рубину" (0:2).

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо". Обе встречи пройдут 3 августа.