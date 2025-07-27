ЦСКА одержал первую победу в сезоне РПЛ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали волевую победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
В составе ЦСКА оба мяча в компенсированное к первому тайму время забил Данил Круговой. У "Ахмата" отличился Брайан Мансилья (15-я минута). На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Дарко Тодорович.
ЦСКА в двух матчах набрал четыре очка. В первом туре армейцы на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" (0:0). "Ахмат" не набрал ни одного очка, в стартовом туре команда из Грозного дома уступила казанскому "Рубину" (0:2).
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо". Обе встречи пройдут 3 августа.
|Место
|Команда
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Очки
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|1
|"Локомотив"
|2
|2
|0
|0
|6
|5
|1
|4
|2
|"Акрон"
|2
|1
|1
|0
|4
|5
|1
|4
|3
|"Балтика"
|2
|1
|1
|0
|4
|4
|1
|3
|4
|"Крылья Советов"
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|2
|5
|"Динамо" М
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|1
|1
|6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|1
|1
|7
|"Краснодар"
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|2
|2
|8
|"Рубин"
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|0
|2
|9
|"Зенит"
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|1
|10
|"Спартак"
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|3
|-2
|11
|"Оренбург"
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|12
|"Динамо" Мх
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|13
|"Ростов"
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|3
|-2
|14
|"Ахмат"
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|4
|-3
|15
|"Пари НН"
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|-5
|16
|"Сочи"
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|-7