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Футбол в России

ЦСКА одержал первую победу в сезоне РПЛ

Армейцы со счетом 2:1 обыграли "Ахмат"
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Описание
Полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев и защитник ЦСКА Игорь Дивеев
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате и защитник ЦСКА Виллиан Роша
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Игроки ЦСКА
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Защитник ЦСКА Мойзес и полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одержали волевую победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.

В составе ЦСКА оба мяча в компенсированное к первому тайму время забил Данил Круговой. У "Ахмата" отличился Брайан Мансилья (15-я минута). На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален игрок гостей Дарко Тодорович.

ЦСКА в двух матчах набрал четыре очка. В первом туре армейцы на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" (0:0). "Ахмат" не набрал ни одного очка, в стартовом туре команда из Грозного дома уступила казанскому "Рубину" (0:2).

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо". Обе встречи пройдут 3 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
МестоКомандаМатчиПобедыНичьиПораженияОчкиЗМПМРМ
1"Локомотив"22006514
2"Акрон"21104514
3"Балтика"21104413
4"Крылья Советов"21104312
5"Динамо" М21104211
6ЦСКА21104211
7"Краснодар"21013422
8"Рубин"11003202
9"Зенит"11003211
10"Спартак"2101313-2
11"Оренбург"10101000
12"Динамо" Мх1001001-1
13"Ростов"2002013-2
14"Ахмат"2002014-3
15"Пари НН"2002005-5
16"Сочи"2002007-7

 

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