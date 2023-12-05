"Спартак" в овертайме со счетом 8:7 обыграл "Динамо" и возглавил Западную конференцию КХЛ

Игра стала третьей в истории Континентальной хоккейной лиги по количеству голов в основное время

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме со счетом 8:7 победил столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 8 903 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Цыплаков (9, 40), Павел Порядин (11, 32), Даниэль Усманов (31), Николай Голдобин (44), Егор Филин (45) и Александр Беляев (64). У проигравших отличились Иван Муранов (1-я минута), Даниил Пыленков (18), Эрик О'Делл (18, 52), Егор Петухов (24), Егор Римашевский (29) и Дмитрий Рашевский (32).

В составе "Спартака" после первого периода произошла замена вратаря. Вместо Андрея Кареева на лед вышел Дмитрий Николаев. Тренерский штаб "Динамо" после второго периода заменил голкипера Константина Волкова на Илью Коновалова. Римашевский забросил первую шайбу в КХЛ.

Игра стала третьей в истории КХЛ по количеству голов в основное время. В 2009 году астанинский "Барыс" со счетом 11:6 обыграл подмосковный "Витязь", в 2016 году "Витязь" переиграл минское "Динамо" - 9:6. Матч "Спартака" и "Динамо" стал первым в КХЛ, в котором обе команды забросили не менее семи шайб.

"Спартак" набрал 54 очка после 40 матчей и вышел на 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 54 очками в 39 играх располагается на 2-й строчке. Красно-белые обгоняют соперника по количеству побед в основное время.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", "Спартак" примет "Сочи". Встречи пройдут 7 декабря.