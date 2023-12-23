Медведева назвала идеальным прокат Валиевой в короткой программе на чемпионате России

Валиева в короткой программе заняла первое место

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева показала идеальное катание в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Такое мнение на лекции "Спорт и жизнь после спорта" на выставке-форуме "Россия" высказала двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева.

"Камила Валиева вчера в очередной раз идеально откатала короткую программу. Спокойно вышла, спокойно откатала. Мне нравится смотреть на такое фигурное катание", - сказала Медведева.

Валиева лидирует после короткой программы. За прокат фигуристка получила 81,85 балла. Второй идет Аделия Петросян (79,06). Третье место занимает Софья Муравьева (78,33). Произвольная программа пройдет в субботу.