Фигурист Галлямов заявил, что чемпионат России прошел "на ура"

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами страны в соревнованиях спортивных пар

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию прошел отлично для олимпийских чемпионов в командном турнире Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые выступают в соревнованиях спортивных пар. Об этом они рассказали журналистам.

Мишина и Галлямов набрали 244,85 балла по сумме двух прокатов и во второй раз в карьере стали чемпионами России.

"Для нас чемпионат России - очень непростой турнир, все спортсмены подходят к нему ответственно, и зачастую это сложнее, чем прокатать на чемпионатах Европы и мира. У нас здесь много публики, много болельщиков, и все пары, которые мы знаем, - со всеми соревновались. Мы чувствуем ответственность перед зрителями, перед тренерами", - сказала Мишина.

"Интересный чемпионат России был, есть, что вспомнить, какие интересные и приятные моменты. Довольны сегодняшним днем, как все прошло. Специально готовились, показали, что мы готовили на тренировке. Все прошло на ура", - сказал Галлямов.

Позднее в субботу произвольные программы покажут женщины. Чемпионат России в Челябинске завершится 24 декабря показательными выступлениями.