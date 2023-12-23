Фигуристка Синицына назвала почетным четвертое место на чемпионате России

Спортсменка считает успешным для себя 2023 год

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Синицына считает почетным четвертое место на чемпионате России в Челябинске, занятое в серьезной конкуренции с сильными соперницами. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

"Соревнования окончены, смело можно праздновать Новый год. Для меня это как первое место, я очень рада результату. Все девочки сильные, поэтому очень почетно занять четвертое место, рада, что сумела его сохранить. Себе повешу шоколадную медаль", - сказала Синицына.

Фигуристка считает успешным завершающийся год. "Все мои цели были выполнены, а мои планы - это Кубок Первого канала и Спартакиада", - отметила спортсменка.