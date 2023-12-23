Фигуристка Валиева назвала Туктамышеву примером для себя

Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева назвала чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву примером для себя. Об этом Валиева рассказала на пресс-конференции.

"Для меня пример - Лиза Туктамышева. Я помню, когда она говорила: "Это мой 12-13-й чемпионат в карьере". Я тогда очень удивилась", - сказала Валиева.

Туктамышевой 27 лет, она также является чемпионкой Европы (2015), серебряным призером чемпионата мира (2021), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.

Валиевой 17 лет, она является чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.