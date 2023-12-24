Британский боксер Джошуа победил шведа Валлина

Британец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде

ТАСС, 24 декабря. Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу в третьем поединке после двух поражений подряд от украинца Александра Усика. В 12-раундовом рейтинговом бою супертяжелой весовой категории, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Джошуа выиграл у шведа Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде.

Британец доминировал на ринге и превосходил соперника во многих аспектах - был быстрее, активнее, точнее и сильнее бил. Во втором раунде Валлин получил рассечение на носу. В пятом раунде швед едва не упал после сильного удара, но устоял. А в перерыве перед шестым раундом Валлин отказался от продолжения поединка.

Джошуа в третий раз вышел на ринг после двух поединков с Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титула чемпиона мира по трем престижным версиям. После этого Джошуа победил американца Джермейна Франклина решением судей и финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде.

В активе 34-летнего Джошуа теперь 27 побед (24 нокаутом), 3 поражения.

33-летний Валлин потерпел второе поражение в карьере при 26 победах (14 нокаутом). Ранее он владел титулом чемпиона Европейского союза (2018), в 2019 году уступил британцу Тайсону Фьюри решением судей, в прошлом поединке победил бывшего чемпиона мира по двум версиям в весовой категории до 90,71 кг россиянина Мурата Гассиева.

Следующий поединок Джошуа должен провести против новозеландца Джозефа Паркера, который в другом бою турнира в Эр-Рияде победил американца Деонтея Уайлдера решением судей. Уайлдер уже договорился ранее о проведении боя против Джошуа 9 марта в Саудовской Аравии, но только в том случае, если оба выиграли бы свои поединки на турнире в Эр-Рияде.