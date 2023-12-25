В КХЛ рассказали, что каждый случай дискриминации игроков рассматривается индивидуально

Ранее стало известно, что игроки "Ак Барса" Дамир Жафяров и Никита Евсеев подали обращение в дисциплинарный комитет с требованием разорвать их контракты с клубом

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Каждый случай, связанный со спортивной дискриминацией игроков, дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассматривает индивидуально. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе КХЛ.

Ранее агент Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что его клиенты нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев, выступающие за казанский "Ак Барс", подали обращение в дисциплинарный комитет с требованием разорвать их контракты с клубом. По словам Бабаева, основанием для обращения является дискриминация со стороны главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

"Дисциплинарный комитет КХЛ - независимый от лиги юрисдикционный орган, поэтому лига не вправе комментировать поступление заявлений в комитет и их содержание. В случае поступления обращений комитет рассматривает их в сроки, предусмотренные регламентом КХЛ. Согласно пункту 1 статьи 35 правового регламента КХЛ контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста посредством обращения в дисциплинарный комитет в случае грубого нарушения клубом условий контракта. Одним из таких нарушений может быть спортивная дискриминация хоккеиста. Важно учитывать, что подобные случаи должны рассматриваться индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе.

В КХЛ отметили, что понятие "спортивная дискриминация" не конкретизируется правовым регламентом. "Это связано с тем, что она может иметь различные формы проявления, и разработка определенных критериев может создать искусственное ущемление прав хоккеиста, если его случай не будет подпадать под унифицированное понятие, установленное регламентом. Поэтому каждый конкретный случай рассматривается индивидуально", - говорится в сообщении.

Жафяров перешел в "Ак Барс" из петербургского СКА в межсезонье, в 16 матчах регулярного чемпионата он набрал 2 (1 гол + 1 результативная передача) очка, в последний раз он сыграл за команду 28 ноября с тольяттинской "Ладой" (2:0). Евсеев сыграл за "Ак Барс" 19 матчей, набрав 3 (1+2) очка. В последний раз хоккеист сыграл за "Ак Барс" 22 октября с московским ЦСКА (4:1).