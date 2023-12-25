В "Ак Барсе" заявили, что не получали требований о разрыве контрактов Жафярова и Евсеева

Ранее агент хоккеистов Шуми Бабаев сообщил, что они обратились в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги с требованием разорвать их контракты с клубом

ТАСС, 25 декабря. Нападающий Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев имеют действующие контракты с казанским "Ак Барсом", в хоккейном клубе не получали требований о разрыве соглашений с игроками. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

Ранее агент хоккеистов Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что Жафяров и Евсеев обратились в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с требованием разорвать их контракты с клубом. Агент заявил, что причиной является "дискриминация со стороны тренера".

"В настоящее время "Ак Барс" не располагает официальной информацией об этом требовании - обращений в клуб не поступало ни со стороны лиги, ни со стороны Жафярова. Поскольку речь идет о юридическом процессе и обвинениях клуба в нарушении норм регламента, "Ак Барс" не считал возможным публично комментировать неподтвержденные публикации в СМИ и в целом сопровождать разбирательство, пока оно не завершено. Однако позднее представитель Жафярова Шуми Бабаев выступил с публичными заявлениями, обвинив главного тренера "Ак Барса" Зинэтулу Билялетдинова в "убийстве" хоккеистов. Хоккейный клуб "Ак Барс" не приветствует публичное обсуждение подобных ситуаций, которые в любом случае разрешаются не на страницах СМИ, а в личных встречах со всеми сторонами", - говорится в заявлении "Ак Барса".

"В настоящее время Дамир Жафяров и Никита Евсеев имеют действующие контракты с "Ак Барсом", клуб не предпринимает никаких противозаконных действий в отношении своих сотрудников. Никита Евсеев в соответствии с двусторонним контрактом командирован в альметьевский клуб "Нефтяник" не только для набора игровой формы, но и для помощи его родной команде в борьбе за Кубок Петрова. Дамир Жафяров, продолжая восстановление от травмы, в настоящее время ссылается на пункт о запрете на обмен, который был включен в контракт по требованию его представителей, сторона игрока готова отказаться от этого пункта лишь в одном случае, который при этом не устраивает "Ак Барс". Несмотря на это, клуб предпринимает большие усилия со своей стороны для поиска новой команды для хоккеиста на комфортных для всех условиях. В то же время Жафяров находится на равных условиях со всеми игроками "Ак Барса" и может работой доказать свое право выходить в основном составе", - добавили в казанском клубе.

Жафяров перешел в "Ак Барс" из петербургского СКА в межсезонье, в 16 матчах КХЛ он набрал 2 (1 гол + 1 результативная передача) очка, в последний раз он сыграл за команду 28 ноября с тольяттинской "Ладой" (2:0). Евсеев сыграл за "Ак Барс" 19 матчей, набрав 3 (1+2) очка. В последний раз хоккеист выходил на лед в составе казанской команды 22 октября в матче с московским ЦСКА (4:1).