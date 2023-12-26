РУСАДА продолжит настаивать на взыскании денег с бывшего главы агентства Буханова

В октябре Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию агентства на решение по иску о взыскании убытков с Михаила Буханова в размере около 11,6 млн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало кассационную жалобу на вердикт апелляционного суда отклонить апелляцию РУСАДА на решение Арбитражного суда Москвы по иску о взыскании убытков с исполнявшего до декабря 2021 года обязанности генерального директора агентства Михаила Буханова. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава РУСАДА Вероника Логинова.

"Необходимость судебных тяжб с бывшим исполняющим обязанности генерального директора была обоснована прежде всего представлением Федерального казначейства, которое проводило проверку, - сказала Логинова. - После вынесенного им решения мы должны вернуть в госбюджет определенную сумму. Именно поэтому нами были инициированы судебные тяжбы. Несколько дней назад РУСАДА подало кассационную жалобу на решение апелляционного суда".

В начале октября Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил апелляцию Российского антидопингового агентства на решение Арбитражного суда Москвы по иску о взыскании убытков с Буханова в размере около 11,6 млн рублей.

Логинова занимает пост генерального директора РУСАДА с 4 декабря 2021 года. Буханов исполнял обязанности главы агентства до 1 декабря 2021 года - он руководил организацией после того, как в августе 2020 года пост генерального директора покинул Юрий Ганус.