Фигурист Дикиджи до конца сезона не будет рисковать с тренировками четверного акселя

Спортсмен считает, что сможет освоить прыжок

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи до конца сезона не планирует предпринимать попыток исполнять четверной аксель, но чувствует в себе запас на этот прыжок. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В арсенале фигуриста, который тренируется под руководством Олега Татаурова, есть все прыжки, за исключением четверного акселя. Этот элемент на соревнованиях впервые успешно продемонстрировал американец Илья Малинын.

"Я еще когда из Казани (с этапа Гран-при России - прим. ТАСС) вернулся, пошучивал с Олегом Станиславовичем - вот, сейчас будет конец сезона, будем четверной аксель изучать. Шутил, шутил, а потом почувствовал, что когда я в суперформе, тройной аксель мне очень легко делать, - рассказал Дикиджи. - И если я постараюсь его понапрыгивать, в принципе, это будет возможно, и я смогу его сделать. Но не в середине сезона? Нет, я не хочу рисковать, впереди еще немало соревнований, и я на них рассчитываю выступить".

Дикиджи в первом взрослом сезоне выиграл два этапа российской серии Гран-при, 19-летний спортсмен завоевал серебро чемпионата России в Челябинске.