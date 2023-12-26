Владислав Дикиджи: короны на голове никогда не будет

О волнениях перед стартом и работе на тренировках — в интервью ТАСС

В интервью ТАСС фигурист Владислав Дикиджи рассказал, почему отказался от газировки, как перестал просиживать часы за компьютерными играми и что после этого произошло.

Дикиджи ворвался во взрослое фигурное катание стремительно, впечатляюще и уверенно — две победы на этапах Гран-при, серебро чемпионата России в Челябинске, где от победы его отделила залихватская, но неудачная попытка исполнить тройной аксель в концовке программы. Этот фигурист за очень короткое время обзавелся собственной маленькой армией поклонников, изобрел свой собственный победный танец, который исполняет после удачных прокатов, и уверяет — кататься он намерен долго.

— Какое главное впечатление осталось от чемпионата России?

— Шок. Но в целом как обычно в этом сезоне. Я рад, понятное дело, но в шоке.

— А если бы не рискнул тройным акселем в конце программы, кто знает, чем дело бы кончилось. Могло ведь и золото быть.

— Вот ни капли не жалею об этой попытке.

— И при этом после короткой программы, когда в лидеры вышел, у вас на лице печаль. Это как?

— Я не хотел последним выступать. Лидер выступает самым последним, а для меня это очень большой стресс. Я и так нервничаю очень, а тут еще и завершать чемпионат России надо.

— А что так заставляет нервничать?

— Подвести всех, кто меня верит, в том числе Олега Станиславовича Татаурова, моего тренера. Работа была выполнена очень серьезная, и мне страшно, что в какой-то момент не получится. А рано или поздно так ведь и будет. Я не смогу, наверное, всегда чисто катать.

— А не думали о том, что подвести своих близких можно именно из-за того, что и есть эти переживания и волнения?

— Нет, пока не думал.

— Владислав, многие теперь знают, что вы не только фигурист, но и звезда TikTok — там в танцах вы отжигаете, веселитесь и веселите. В то же время вы не единожды говорили, что с компонентами у вас пока "все не очень". В чем разница?

— Старт — это соревнования, и все они намного важнее, чем TikTok. В программе у меня не будет ни второй, ни третьей, ни четвертой, ни пятой попытки. Это все нужно делать с первой, а в TikTok, если не понравится, я пересниму. Там у меня безграничное количество попыток. На льду их нет.

— Но иногда же удавалось на этапах раскрываться?

— Я в этом не уверен, но спасибо.

— Сейчас уже можно считать ваш выход на взрослый уровень состоявшимся. Каковы ощущения от того, что вы, как на лихом коне, ворвались в него — и сразу в тройку лидеров.

— Если вы про корону на голове, то ее у меня не будет. Все это приятно, классно, но я это все не осознаю. Соревнования для меня — это просто соревнования, ни больше ни меньше. И я никогда не смогу надеть корону на голову. Всегда буду оставаться таким же простым, как сейчас. Что бы я ни выигрывал, как бы я ни катал, не будет такого.

— Некоторые спортсмены, в большей степени иностранные, говорят, что спорт — это "прежде всего удовольствие", соревнования им for fun. Способен for fun?

— Мне очень тяжело получать удовольствие от катания. Я зажимаюсь и нервничаю и о медалях даже не думаю. По сути, задача у меня всегда одна — хорошо для себя прокатать. А остальное не от меня будет зависеть. Я откатаю, я сделаю все, что могу, и все. И я уже молодец, в любом случае.

— А Натан Чен, который вам так нравится, как мне кажется, удовольствие получает.

— Он кайфует, конечно.

— Так если вы берете с него пример, почему бы в этом аспекте не поучиться?

— Это тяжело. Я иногда сам себе говорю: "Влад, ладно. Давай на следующих стартах расслабимся и попробуем в кайф катать". А потом приезжаю на старт и уже не помню этого, не лезет у меня никакая мысль в голову, кроме как "мне надо прыгать, мне надо катать". Я нервничаю и ни о чем не помню.

— Может, резиночку на запястье как напоминалку?

— Может, и ее. Я продолжаю работать над собой в этом плане.

— Также от многих спортсменов часто слышу, что фигурное катание — вся их жизнь, они засыпают и просыпаются с мыслью о нем.

— В последние полгода это действительно так. И помимо тренировок я сам тренирую ребят. Единственный отдых — суббота, и то в этот день есть одна тренировка. В этот вечер я всегда с семьей, у нас всегда застолье, заказываем что-нибудь вкусное, играем в настольные игры.

— Ваши слова: "Я стал больше работать". Как это произошло, почему?

— Это было постепенно. Раньше приезжал после тренировок и играл в компьютерные игры. Не очень хорошо себя чувствовал. Понимал, для здоровья это не очень. В какой-то момент я подумал — а зачем мне это? Суперигроком я не стану, на что я трачу такое количество времени? На "поиграть"? Вот это как по щелчку было. Перестал играть в компьютер — стал лучше тренироваться. Повлияло то, что я стал тренировать, — начал рано вставать. Мне до льда полтора часа на метро ехать, а подвести ребят нельзя.

А еще перестал газировку пить — там сахара много. Только вода, чай и мед. Похудел — сразу стал легко прыгать. Сейчас одно удовольствие работать, хотя я тот еще лентяй.

— Правильно я поняла, что показательный номер на чемпионат России вы не готовили? То есть на пьедестал не рассчитывали?

— Ну как сказать. Костюмчик с собой на всякий случай взял — для короткой программы прошлого года. Чтобы, если что, прокатать ее на показательных.

— То есть реально о пьедестале не думали?

— Нет. Ехал ради одной цели — попадания в сборную России. И это для меня уже огромное счастье. Тем более что цель эта покорилась мне с первого сезона.

— Кроме Чена, на кого вы еще ориентируетесь? Может, чьи-то программы как настольную книгу перед сном? Например, Илью Малинина с его историческим четверным акселем?

— Разочек посмотрел, было сильно. На него тоже можно равняться, конечно. Но Натан Чен все равно круче.

— Вас много спрашивают о четверном акселе, Евгений Семененко считает, что в теории это возможно. Все прыжки вы уже собрали, может, пора?

— Я еще когда из Казани вернулся, пошучивал с Олегом Станиславовичем — вот сейчас будет конец сезона, будем четверной аксель изучать. Шутил, шутил, а потом почувствовал, что, когда я в суперформе, тройной аксель мне очень легко делать. И если я постараюсь его понапрыгивать, в принципе, это будет возможно и я смогу его сделать.

— То есть запас? А попытки были?

— Но не в середине сезона? Нет, я не хочу рисковать, впереди еще немало соревнований, и я на них рассчитываю выступить.

— Если сравнивать чемпионат России и предстоящий финал Гран-при, он же Спартакиада. Что важнее?

— Они для меня все на одном уровне, даже этапы Гран-при.

— Осознавая проблему с компонентами, что вы делаете для того, чтобы ее решить?

— Когда я на тренировках все делаю, это совсем по-другому выглядит — я не нервничаю, не зажимаюсь, набираю скорость. А между четверными я специально быстро не еду, потому что я привык именно на такой скорости все делать, поэтому разгоняться быстрее не хочу — будут ошибки, что-то поменяется в технике. И все легче на тренировках. Надо, чтобы так на стартах было.

— А над хореографией сколько работаете?

— Раньше было 70% — это прыжки, остальное хореография, сейчас уже 50 на 50. А раньше поскольжу минут десять — и сразу прыгать.

— Вам 19 лет, но в мужском катании путь одиночника может оказаться очень долгим, примеров масса. Какие планы?

— Я думаю, что лет до двадцати четырех я точно буду в этом. 100%. А дальше… Вдруг травмы?

— Стучим три раза, плюем три раза.

— Точно. Я хочу долго кататься.